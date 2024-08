Nach Trennung: Joey Lawrence dementiert angebliche Affäre

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Samantha Cope die Scheidung von ihrem Ehemann Joey Lawrence (48) eingereicht hat. Daraufhin gab es wilde Spekulationen um eine angebliche Affäre des Schauspielers mit Melina Alves, die er am Set eines gemeinsamen Filmes kennenlernte. Nun äußert sich der Sänger persönlich zu den Gerüchten – auf Instagram postet er ein ausführliches Statement. Darin dementiert er die Vorwürfe vehement: "Melina und ich sind enge Freunde geworden und ich hatte keine körperliche Beziehung mit ihr während der Dreharbeiten zu dem Film 'Socked in for Christmas'. Diese Gerüchte sind falsch."

Er kommt neben der Klärung der Affärengerüchte auch auf seine gescheiterte Ehe zu sprechen: "Meine kurzlebige Ehe war von Anfang an voller Schwierigkeiten. Unsere Differenzen wurden unüberwindbar." Der 48-Jährige erklärt, dass seine Noch-Ehefrau Schwierigkeiten damit hatte, seine beiden ältesten Töchter, die aus einer vorangegangenen Beziehung stammen, anzuerkennen. Dies sei wohl eines der Hauptprobleme gewesen: "Ich kann und will keine Kompromisse bei der Liebe und Fürsorge eingehen, die meine Töchter verdienen, und diese Erkenntnis spielte eine wichtige Rolle beim Scheitern meiner Beziehung."

Die Influencerin teilte kurz nach Bekanntgabe der Trennung ebenfalls einige Zeilen auf Social Media – diese waren im Gegensatz zu den klaren Worten von Joey allerdings recht kryptisch. Zu einem Video auf Instagram formulierte sie: "Ein wunderbarer Freund von mir hat mir kürzlich gesagt: 'Hab keine Angst vor den Tränen. Lass sie fließen. Denn jede Träne ist Gott, der sanft den Schmerz und die Verwüstung aus deinem Herzen drückt, um Platz für neue, schöne Gefühle zu schaffen.'"

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope

Instagram / samanthaccope Samantha Cope, Influencerin

