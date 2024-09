Joey Lawrence' Ex Samantha akzeptierte seine Töchter nicht

War das der Grund für die Scheidung? Der Schauspieler Joey Lawrence (48) gibt auf Instagram bekannt, dass seine Ehe mit Samantha Cope aufgrund von Problemen mit seinen ältesten Kids, Charleston und Liberty, und seiner Noch-Frau zerbrochen sei. "Das Scheitern meiner Ehe war mit meiner Erkenntnis verbunden, dass es keine Möglichkeit gab, dass meine beiden ältesten Töchter jemals von meiner Frau als Teil meiner Familie akzeptiert werden würden", erklärt er. Joey betont weiter, dass seine drei Töchter für ihn das Wichtigste seien und er dies nicht aufs Spiel setzen könne: "Ich kann und will keine Kompromisse bei der Liebe und Fürsorge eingehen, die meine Töchter verdienen."

Zuvor wurde gemunkelt, dass der 48-Jährige seine Frau mit der Schauspielerin Melina Alves betrogen hatte, weswegen Samantha sich trennte. TMZ berichtete, dass in den Scheidungsdokumenten von Melinas Ehemann Edward Rider behauptet wird, sie und Joey hätten eine Affäre gehabt. Beide wiesen die Anschuldigungen jedoch entschieden zurück und betonten, dass sie während der Dreharbeiten zu "Socked In for Christmas" nur befreundet waren. Zu den Gerüchten bezieht der "Melissa & Joey"-Star ebenfalls in seinem neuen Posting Stellung: "Melina und ich wurden enge Freunde und ich hatte keine körperliche Beziehung mit ihr. Diese Gerüchte sind falsch. [...] Zu der Zeit, als ich Melina kennenlernte, befand ich mich inmitten einer zutiefst gestörten Ehe."

Joey und Samantha hatten sich bei den Dreharbeiten von "My Husband's Secret Brother" kennen und lieben gelernt. 2022 gaben die beiden Filmstars das Jawort und hießen ein Jahr später ihre gemeinsame Tochter Dylan auf der Welt willkommen. Vor wenigen Tagen reichte die 37-Jährige die Scheidung ein und gab dabei "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Joey verrät in seinem Statement im Netz, dass diese Probleme wohl bereits seit Jahren bestanden: "Meine kurze Ehe war von Anfang an mit Schwierigkeiten behaftet. Unsere Differenzen wurden unüberwindbar."

Getty Images Joey Lawrence bei der Premiere von "American Crime Story"

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter Dylan Rose

