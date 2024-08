Samantha Cope teilt kryptische Zeilen nach Trennung von Joey

Bei Samantha Cope und Joey Lawrence (48) ist alles aus und vorbei. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Influencerin die Scheidung von ihrem Ehemann eingereicht hat. Bisher äußerte sich Samantha noch nicht zu ihrer Trennung – das ändert sich aber jetzt! "Ein wunderbarer Freund von mir hat mir kürzlich gesagt: Hab keine Angst vor den Tränen. Lass sie fließen. Denn jede Träne ist Gott, der sanft den Schmerz und die Verwüstung aus deinem Herzen drückt, um Platz für neue, schöne Gefühle zu schaffen", schreibt sie zu einem Video auf Instagram und fügt hinzu: "Also lass sie fließen. Du schaffst das."

Auf den verschiedenen Sequenzen des Clips zeigt sich Samantha sehr emotional. Von purer Freude über tiefe Trauer – die Mutter einer Tochter befindet sich momentan wohl auf einer Achterbahn der Gefühle. Unterstützung erhält die 38-Jährige von ihren Fans, die ihr in der Kommentarspalte aufbauende Worte zukommen lassen. "Es tut mir so leid. Ich bin so schockiert, dass er dir das angetan hat. Das hast du nicht verdient und deine Tochter auch nicht", lässt ein Nutzer Samantha wissen.

Der Schreiber des Kommentars spielt vermutlich auf die Gerüchte an, die momentan die Runde machen. Demnach soll Joey seine Frau betrogen haben, wie TMZ berichtete. Angeblich soll der Schauspieler eine Affäre mit seiner Kollegin Melina Alves gehabt haben. Wie aus den Scheidungspapieren, die dem Newsportal vorliegen, hervorging, sei der Grund für die Scheidung wohl auf einen Ehebruch zurückzuführen. Dabei ging ihre Liebe so romantisch los. Samantha und Joey lernten sich vor rund vier Jahren an einem Filmset kennen und lieben. Danach ging alles Schlag auf Schlag: Ein Jahr später folgte die Verlobung und 2023 machte die gemeinsame Tochter Dylan Rose Lawrence das Liebesglück perfekt.

Instagram / samanthaccope Samantha Cope im August 2024

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope

