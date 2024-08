Joey Lawrence und Samantha Cope hatten schon länger Probleme

Joey Lawrence (48) und Samantha Cope lassen sich scheiden, wie aus kürzlich eingereichten Dokumenten hervorgeht. Eigentlich hatte die Frau des Schauspielers "unüberwindbare Differenzen" als Grund angegeben. Danach kamen aber Gerüchte über eine Affäre von Joey mit seiner Filmpartnerin Melina Alves ans Licht. Ein Insider versichert nun aber gegenüber OK!, dass die angebliche Untreue nicht der Grund für das Ende der Ehe sei: Die beiden hatten "von Beginn ihrer Beziehung an Probleme". Diese sind wohl tiefgreifender Natur gewesen.

Das Ex-Paar, das seit zwei Jahren verheiratet ist, hat eine gemeinsame Tochter namens Dylan. Dass Joey von seiner Ex nun mit Fremdgehvorwürfen konfrontiert wird, gefällt dem "Blossom"-Star gar nicht. Auch verlangt Samantha das vollständige Sorgerecht für die Kleine, was Joey traurig macht. "Er ist stolz darauf, sich sehr für die Familie einzusetzen und die Familie immer an erste Stelle zu setzen. Er liebt Dylan. Jetzt macht er sich Sorgen, dass es schwierig sein wird, Dylan gemeinsam zu erziehen, mit den Forderungen, die Samantha gestellt hat", führt der Vertraute weiter aus.

Joey und Samantha hatten sich am Set des Films "My Husband's Secret Brother" kennengelernt und 2022 geheiratet. In der jüngsten Vergangenheit war das Paar zudem gemeinsam im Film "Frankie Meets Jack" zu sehen, doch nun gehen beide getrennte Wege. Joey zeigt sich erleichtert, dass die turbulente Ehe ein Ende gefunden hat. Jetzt plant er erst mal, die verlorene Zeit mit seinen Kindern nachzuholen.

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope

Getty Images Joey Lawrence, Schauspieler

