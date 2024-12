Nach Scheidung: Joey Lawrence und Samantha wieder zusammen

Joey Lawrence (48) und Samantha Cope haben ihr Liebes-Comeback verkündet – und das nur wenige Monate nach der Einreichung ihrer Scheidung. Am Mittwochabend zeigten sich die beiden Schauspieler auf dem roten Teppich zur Premiere ihres gemeinsamen Films "Marry Christmas" glücklich vereint und teilten die besonderen Momente auch auf Instagram. Joey, bekannt aus der 90er-Jahre-Serie "Blossom", postete sogar ein romantisches Knutsch-Foto mit Samantha und schrieb darunter: "Ich bin unendlich dankbar. Mein Herz ist so erfüllt." Samantha entgegnete dieser emotionalen Botschaft mit einem "Ich liebe dich".

Der plötzliche Liebeswandel der beiden kam für viele wohl unerwartet, zumal Samantha erst Ende August die Scheidung eingereicht hatte. In den darauffolgenden Wochen wurden schwere Vorwürfe laut. Samantha beschuldigte Joey, eine Affäre mit Kollegin Melina Alves während der Dreharbeiten zu einem anderen Weihnachtsfilm gehabt zu haben, was dieser jedoch vehement abstritt. Joey zufolge lag der wahre Grund für die Trennung darin, dass Samantha seine ältesten Töchter Charleston und Liberty aus einer früheren Ehe nie akzeptiert habe. Umso überraschter sind nun die Fans über das nicht für möglich gehaltene Happy End, das das Paar ihren Followern präsentiert.

Joey und Samantha lernten sich 2020 am Set des Films "My Husband's Secret Brother" kennen und verliebten sich ineinander. Im August 2021 gab Joey in einem Interview mit Us Weekly bekannt, dass er um ihre Hand angehalten hat. "Es ist das beste Gefühl überhaupt", schwärmte er damals. Im Mai 2022 folgte die romantische Hochzeit im Temecula Creek Inn in Kalifornien. Anfang 2023 krönten sie ihr Glück mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dylan Rose.

Anzeige Anzeige

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / joeylawrence Joey Lawrence und Samantha Cope mit ihrer Tochter Dylan Rose

Anzeige Anzeige

Anzeige