P. Diddy wirkt nach Monaten im Knast "grauer" und "dünner"

P. Diddy (55) zeigte sich bei einer Anhörung zu seinen laufenden Ermittlungen wegen Sexhandels und anderer Vorwürfe in einem deutlich veränderten Zustand. Augenzeugen berichteten laut Page Six, dass der Musiker nach mehreren Monaten im Gefängnis in Brooklyn erstaunlich dünn und gealtert wirkte. Insbesondere sein Haar sei sichtbar grauer geworden. "Er wirkte einfach erstaunlich dünn, was man erwarten kann, wenn man ein paar Monate in einem Bundesgefängnis sitzt", erklärte eine Reporterin und betonte: "Es ist ein großer Unterschied zu dem luxuriösen Lebensstil, den er vorher führte. [...] Vielleicht fängt die Haft an, ihn zu belasten." Trotz seiner schwierigen Umstände sei Diddy jedoch sichtlich erfreut gewesen, als ihn seine beiden Söhne Christian Combs (26) und Justin Combs (30) im Gerichtssaal besuchten. Die restlichen Kinder des siebenfachen Vaters waren nicht anwesend.

Der 55-jährige Gründer von Bad Boy Records befindet sich bereits seit September in Untersuchungshaft, nachdem er wegen Sexhandels, Erpressung und Förderung von Prostitution angeklagt wurde. Nach Angaben seiner Anwälte sei er trotzdem körperlich fit, gesund und konzentriere sich stark auf seine Verteidigung. Essen bleibe jedoch eine der größten Herausforderungen während seiner Haft. Zwar genieße er an Feiertagen hin und wieder ein besonderes Menü, doch der Alltag im Gefängnis sei hart. Diddy wird bis zu seinem Prozess im Mai 2025 in Untersuchungshaft bleiben, da ihm eine Freilassung auf Kaution mehrfach verweigert wurde.

Für den Musiker, der einst als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Showbusiness bekannt war, ist diese Zeit sicherlich eine Prüfung. Sean Combs, der jahrelang ein Leben in Luxus führte, war in der Vergangenheit immer besonders darauf bedacht, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen. Seine enge Bindung zu seinen sieben Kindern, darunter die beiden ältesten Söhne Christian und Justin, zeigt sich auch in der aktuellen Situation. Dass diese ihm im Gerichtssaal beigestanden haben, scheint ihm sichtlich Kraft zu geben. In früheren Interviews betonte Diddy immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie sei: "Meine Kinder haben Priorität, sie sind mein Ein und Alles."

P. Diddy, Rapper

P. Diddy mit Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie James