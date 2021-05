Hier genießen Felix van Deventer (24) und sein Sohnemann offenbar das gute Wetter. Der Schauspieler wurde im Juli 2019 erstmals Vater. Er und seine Freundin Antje durften einen gesunden Jungen auf der Welt begrüßen, dem sie den Namen Noah gaben. Ein paar Tage nach der Geburt seines Kindes postete der GZSZ-Star dann auch das erste Foto von seinem Wonneproppen. Seitdem hält sich die Anzahl von Bildern, die er von seinem Sohn teilt, jedoch in Grenzen. Umso besonderer ist nun dieser Papa-Sohn-Schnappschuss!

"Und ich such die wunderschönste Melodie für dich. Und nehme sie auf. Und sobald du sie dann gehört hast, ist dein Himmel wieder blau. Ich Liebe Dich!", zitiert Felix Cros (31) Lied "Good Vibes" in der Bildunterschrift seines Instagram-Posts. Darauf wirft der Seriendarsteller seinen mittlerweile fast zwei Jahre alten Noah in die Luft und fängt ihn dann sicher wieder auf. Es wirkt so, als ob der gebürtige Hamburger den gemeinsamen Spielespaß im Grünen mit seinem Spross voll auskostet.

Besonders seine Follower freuen sich riesig über das seltene Bild von Noah. Viele sind vor allem erstaunt, wie groß der Kleine inzwischen geworden ist. "Er ist so groß... wann ist das bloß passiert?!" oder "Wie schön, dich mal mit deinem großen Sohn zu sehen", schwärmen nur zwei User.

Instagram / antjezinnow Felix van Deventer und seine Freundin Antje

ActionPress Felix van Deventer, GZSZ-Darsteller

Instagram / felixvandeventer Felix van Deventer mit seinem Sohn

