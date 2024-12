"Das Beste": Tom Holland schwärmte von Beziehung mit Zendaya

Tom Holland (28) hat in einem Interview im "Dish"-Podcast mit Nick Grimshaw (40) und Angela Hartnett über seine Beziehung zu Zendaya Coleman (28) gesprochen. Dabei kam er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Spiderman bekannt ist, bezeichnete Zendaya als "das Beste, was mir je passiert ist". Während Zendaya derzeit für den kommenden Film "The Drama" gemeinsam mit Robert Pattinson (38) in Massachusetts vor der Kamera steht, verbringt Tom viel Zeit damit, sich um das Abendessen zu kümmern. "Ich fange an, mich an vegetarische Küche zu wagen", verriet er und schob lachend hinterher, dass seine Versuche "nicht immer großartig" seien.

Wie Tom weiter erzählte, inspiriert Zendaya ihn nicht nur bei der Wahl seiner Gerichte, sondern glänzt auch selbst als hervorragende Köchin. Besonders ihr Rezept für "spicy Vodka Fusilli" hat es ihm offenbar angetan: "Es ist einfach köstlich." Tom gab außerdem preis, dass beide planen, Weihnachten gemeinsam mit ihren Familien zu feiern. "Wir wollen die Familien vereinen, nicht jedes Jahr einzeln treffen", sagte er zu ihren Zukunftsplänen. "Wir sind allerdings Schauspieler und schlecht im Organisieren, aber die Idee steht", fügte er scherzhaft hinzu.

Die Stars, die seit ihrem gemeinsamen Auftritt in den "Spiderman"-Filmen zusammen sind, gelten inzwischen als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Zendaya, die auch als Sängerin und Model aktiv ist, lobte Tom in der Vergangenheit oft für seinen Sinn für Humor und seine beeindruckenden Tanzfähigkeiten, nicht zuletzt, als er bei "Lip Sync Battle" mit einer Performance zu Rihannas (36) "Umbrella" für Begeisterung sorgte. Tom, der selbst aus einer künstlerischen Familie stammt, betont regelmäßig, wie sehr ihn Zendaya inspiriert und unterstützt. Ihre Beziehung scheint ganz klar mehr als nur eine Hollywood-Romanze zu sein.

ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

