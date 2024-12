Freund enthüllt Schwere von Liam Paynes Drogenabhängigkeit

Der Tod von Liam Payne (✝31) am 16. Oktober 2024 erschüttert nach wie vor Fans und Angehörige gleichermaßen. Der ehemalige One Direction-Star fiel von einem Balkon im dritten Stock eines Hotels in Argentinien, was die laufenden Ermittlungen zu den genauen Umständen seines Todes ausgelöst hat. Neueste Enthüllungen legen nahe, dass der Sänger in den Monaten vor seinem Tod mehrfach wegen schwerer Drogenprobleme in Krankenhäuser eingeliefert worden wäre und sogar mehrere Wiederbelebungen notwendig gewesen seien. Sein Freund Roger Nores, der nun selbst wegen des Vorwurfs der "Vernachlässigung mit Todesfolge" unter Anklage steht, behauptet in Gerichtsdokumenten, die Page Six vorliegen, Liam bei seinem Kampf gegen die Sucht so gut wie möglich unterstützt zu haben – doch seine Hilfe sei letztlich nicht ausreichend gewesen. "Ich war ein Freund, der ihn sehr liebte, der ihm selbstlos bei allem half, bei dem ich es konnte, der sein eigenes Geld ausgab, um ihm zu helfen, und selbst dann war es nicht genug", erklärte Roger und betonte: "Ich finde nicht, dass ich die gegen mich erhobene Anklage verdient habe."

Seinen Aussagen zufolge, die im Rahmen seiner gerichtlichen Stellungnahme öffentlich wurden, kämpfte Liam bereits seit etwa einem Jahr intensiv mit seiner Drogensucht, hatte mehrere Entzugskliniken besucht und zwischenzeitlich versucht, clean zu bleiben. Jedoch sei die Abhängigkeit im Laufe der Zeit schlimmer geworden. "Behandlungen waren nicht erfolgreich, und [Liams] Sucht verschlimmerte sich, als er anfing, stärkere Drogen wie Heroin zu nehmen", merkt der Freund des verstorbenen Musikers an. Eine besonders schwere Intoxikation im September 2023 in Mailand hätte ihn angeblich sogar fast das Leben gekostet. Aufgrund der Schwere der Vergiftung habe der "Teardrops"-Interpret tagelang im Krankenhaus verbracht. Anschließend verschob er seine geplante Lateinamerika-Tour – Liam tarnte die Verschiebung damals mit einer "schweren Niereninfektion", doch Roger zufolge habe er sich eigentlich in eine Reha begeben. Trotz anfänglicher Erfolge seien Payne und sein Umfeld immer wieder mit Rückfällen konfrontiert worden: "Fachleute mussten Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen, um sein Leben zu retten, ohne dass seine Familie oder Freunde etwas tun konnten, um diese Situationen zu vermeiden oder ihm zu helfen."

Erst kürzlich meldete sich Roger bezüglich des Ablebens seines Kumpels in einer TMZ-Dokumentation zu Wort. Die zwei hätten sich angeblich noch eine halbe Stunde, bevor Liam von dem Balkon fiel, gesehen. "Er war völlig ausgeglichen, unterhielt sich mit allen, hatte Spaß, lachte – also nichts Ungewöhnliches", erklärte Roger. Diese Darstellung stand im Gegensatz zu den Berichten eines argentinischen Nachrichtensenders, der behauptete, Liam habe kurz vor seinem Tod Unruhe gestiftet und nach Alkohol sowie Drogen verlangt. Zudem wirft Roger dem Hotel, in dem Liam verstarb, schwere Versäumnisse vor.

