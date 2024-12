Weihnachtswunder: Vicky Leandros bekommt fünftes Enkelkind

Sie hat die Welt mit ihrer Musik verzaubert – jetzt strahlt Vicky Leandros (72) über ihr ganz persönliches Weihnachtswunder. Wie Bild berichtet, durfte die Sängerin vor wenigen Tagen ihre erste Enkelin in der Familie willkommen heißen. Nach einer Reihe von Enkeljungen ist nun endlich auch ein kleines Mädchen dabei. "Es ist ein wunderbares Geschenk so kurz vor Weihnachten, und ich bin sehr dankbar für diese Momente. Es ist wundervoll, jetzt eine kleine Prinzessin bei uns zu haben", schwärmte die Schlagerikone.

Erst im Sommer brachte Schwiegertochter Lena, die mit ihrem Sohn Leo Baron von Ruffin verheiratet ist, den kleinen Theon zur Welt. Vickys älteste Tochter Milana Baronin von Ruffin sorgte bereits vor über einem Jahrzehnt mit dem ersten Enkelsohn für Freude – zwei weitere Sprösslinge folgten. Mit der Ankunft der kleinen Prinzessin ist die Familie nun um ein weiteres Highlight reicher.

Vicky selbst bewegte ihr Publikum vor wenigen Wochen bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala zu einem weiteren emotionalen Moment: Nach über fünf Jahrzehnten auf der Bühne verabschiedete sie sich mit einem letzten Auftritt endgültig von ihrem Publikum. Ihre Interpretation des ABBA-Klassikers "Thank You for the Music" sorgte für Gänsehautmomente. "Ich bin dankbar für alle Lieder, die ich singen durfte", erklärte Vicky zuvor gegenüber Bild. Angst vor dem neuen Lebensabschnitt hat sie nicht: "Ich freue mich auf alles, was jetzt kommt. In meinem Leben gab es noch nie Langeweile."

Clemens Bilan/Getty Images Sandra von Ruffin und Vicky Leandros bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016

Getty Images Vicky Leandros auf der "Ein Herz für Kinder"-Bühne

