"Anhaltender Infekt": Vicky Leandros sagt weitere Show ab

Es gibt schlechte Nachrichten für Fans von Schlagerstar Vicky Leandros (72)! Die gefeierte Sängerin muss ihre aktuelle Abschiedstournee bis auf Weiteres unterbrechen. Nachdem am Montag ihr Konzert in Salzburg kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt wurde, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft: Die Musikerin wird auch ihr für Donnerstag geplantes Konzert in Berlin nicht spielen. Ihr Management verkündet dies am Mittwoch auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal: "Aufgrund des anhaltenden Infekts der Künstlerin und der ärztlichen Verordnung, ihre Stimme zu schonen, muss das Konzert morgen im Tempodrom Berlin kurzfristig verschoben werden." Ihre Vertreter betonen außerdem, wie sehr Vicky diese Entscheidung bedauere.

Für ihre treuen Anhänger gibt es aber bereits einen baldigen Ersatztermin in der deutschen Hauptstadt. Ihre Vertreter verkünden im weiteren Text: "[Vicky] freut sich, das Konzert Anfang Dezember, am 03.12.24, nachzuholen." Alle erworbenen Tickets würden ihre Gültigkeit behalten. Wie die Bild berichtet, muss sich die "Ich liebe das Leben"-Interpretin derzeit von einer schweren Bronchitis erholen. Sie wurde demnach sogar in einer Klinik untersucht und regeneriert sich im Moment in Gut Basthorst bei Hamburg.

Die Künstlerin sah sich im Laufe ihrer Abschiedstournee bereits mehrfach dazu gezwungen, ihre Konzerte aufgrund von gesundheitlichen Problemen um zu planen oder komplett abzusagen. Neben den neuesten Absagen in den Städten Berlin und Salzburg wegen des aktuell anhaltenden Infektes musste Vicky schon im April dieses Jahres Shows verschieben. Damals litt sie laut der Bild ebenfalls an einem schweren akuten Atemwegsinfekt mit starkem Husten, wodurch sie ganze fünf Konzerte neu terminieren musste.

Getty Images Vicky Leandros bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin