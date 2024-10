Vicky Leandros sagt Konzert wegen "akuter Erkrankung" ab

Vicky Leandros (72) wollte eigentlich in wenigen Stunden ein Konzert in Salzburg geben. Das kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden, wie das Management der Schlagersängerin in ihrer Instagram-Story verkündet: "Aufgrund einer akuten Erkrankung von Vicky Leandros kann das heutige Konzert in Salzburg zum großen Bedauern der Künstlerin nicht stattfinden." Was genau zur Absage des Auftritts führt, ist nicht bekannt.

Über bereits erworbene Karten müssen sich die Fans der Musikerin keine Sorgen machen. "Alle Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden", heißt es weiter in dem Statement. Gute Neuigkeiten gibt es trotzdem: "Das Konzert am 31. Oktober in Berlin wird stattfinden."

Bereits im April musste Vicky ein Konzert wegen eines akuten Atemwegsinfekts mit starkem Husten absagen. "Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss. Ich hatte mich schon so auf dieses wundervolle Publikum gefreut", erklärte die 72-Jährige im Interview mit Bild. Ihr Arzt habe ihr verboten, aufzutreten.

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

Getty Images Vicky Leandros, Musikerin

