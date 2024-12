Vicky Leandros verabschiedet sich endgültig von der Bühne

Vicky Leandros (72) wird am Samstagabend ihren letzten TV-Auftritt bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala haben. Im Rahmen der Spendengala, die live im ZDF um 20:15 Uhr übertragen wird, möchte sich die Sängerin nach über 50 Jahren erfolgreicher Karriere von ihrem Publikum verabschieden. Mit dem Lied "Thank You for the Music" von ABBA will die Musikerin ihren Fans danken und einen emotionalen Abschied nehmen. Die Wahl des Songs begründete sie gegenüber Bild mit den Worten: "Es ist ein wunderschönes Lied, mir gefällt der Text darin, insbesondere die Zeilen im Vers 'Ich bin so froh, denn ich habe ein Talent mitbekommen, singen zu können, und bin dankbar für alle Lieder, die ich singen durfte'."

In dem Interview sprach Vicky auch über ihre Entscheidung, sich von der Bühne zurückzuziehen. "Vor ungefähr zwei Jahren habe ich gefühlt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist", gibt sie zu und erklärt: "Ich möchte nicht, dass der Moment kommt, wo ich das Publikum nicht mehr mit meiner Stimme erreichen kann." Furcht vor der Zukunft habe sie nicht. "Ich habe keine Angst und freue mich auf alles, was kommt. In meinem Leben gab es noch nie Langeweile", betonte sie.

Zuletzt musste die Schlagersängerin einige Rückschläge verkraften. Schon im November 2022 verkündete sie ihr Karriere-Aus, wollte sich jedoch mit einer letzten Tournee von ihren Fans verabschieden. Im März fiel sie im Rahmen ihrer Abschiedstour von der Bühne, konnte die Show danach aber unverletzt zu Ende bringen. Nur zwei Wochen später musste Vicky ihre Konzerte wegen einer Atemwegserkrankung verschieben und auch im Oktober musste sie weitere Auftritte aufgrund eines "anhaltenden Infekts" kurzfristig absagen, wie sie damals auf ihrem Instagram-Account ankündigte.

Getty Images Vicky Leandros im November 2024

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

