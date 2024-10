So sehr liebt Schlagerstar Vicky Leandros ihr Leben als Oma

Die berühmte Sängerin Vicky Leandros (72) zählt zu den erfolgreichsten Schlagerstars in Deutschland. Aktuell befindet sie sich auf ihrer Abschiedstournee, bei welcher sie die Hits ihrer jahrzehntelangen Karriere singt. Im anstehenden Ruhestand möchte die gebürtige Griechin den Fokus vor allem auf ihre Familie legen, die sich kürzlich vergrößerte. Erst vor wenigen Monaten wurde sie nämlich zum vierten Mal Oma. In dieser Rolle fühlt sie sich ganz besonders wohl. Sie schwärmt diesbezüglich im Brisant-Interview: "Ich liebe es, Großmutter zu sein und mich um die Enkelkinder zu kümmern und auch um das neue Baby natürlich. Das ist wunderschön."

Der jüngste Nachwuchs ihrer Familie stattete ihr zuletzt bei einem Konzert sogar einen Besuch ab. Ihr Sohn Leandros und seine Frau Lena haben Vicky gemeinsam mit ihrem Baby Theon in der Künstler-Garderobe getroffen. Wie die Musikerin enthüllt, gab es zu diesem schönen Anlass direkt ein kleines Privatkonzert von ihr zu hören. Auf der Bühne darf das Enkelchen seine Oma lieber noch nicht bewundern: "Das Baby darf natürlich nicht aufs Konzert, es ist ja erst fünf Monate alt. Aber ich fand’s schön, dass alle hier waren."

Im November 2022 sorgte Vicky bei ihren zahlreichen Fans für Trauer, als sie ihr baldiges Karriereende ankündigte. Im Laufe ihrer ausgedehnten Abschiedstour kam es allerdings bereits zu einigen gesundheitsbedingten Zwischenfällen. So war die "Verlorenes Paradies"-Interpretin gezwungen, fünf ihrer Konzerte zu verschieben. Dem Bericht von Bild zufolge litt die 72-Jährige zu dem Zeitpunkt an einem akuten Atemwegsinfekt mit starkem Husten. Die kurzfristige Planänderung bedauerte sie sehr: "Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss."

Getty Images Vicky Leandros und ihr Sohn Leo, 2014

Getty Images Vicky Leandros bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" in München im November 2015

