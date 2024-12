Vicky Leandros sammelt mit Auftritt XXL-Spende für Kinder

Vicky Leandros (72) hat am Montagabend in der Münchner Reitschule bei einem exklusiven Charity-Dinner ihre kraftvolle Stimme ertönen lassen. In einem funkelnden, goldfarbenen Glitzerkleid präsentierte die Sängerin vor rund 300 geladenen Gästen Hits wie "Après toi" und "Ich liebe das Leben". Organisiert wurde die Veranstaltung von Anwalt Stavros Kostantinidis und seiner Frau Saskia Greipl. Ziel des Abends war es, Spenden für die Josef-Schörghuber-Stiftung und die Stiftung 's Münchner Herz zu sammeln. Der beeindruckende Erlös: satte 900.000 Euro! Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Alexandra Schörghuber, US-Generalkonsul James Miller und Schauspieler Francis Fulton-Smith (58).

Vicky, die erst kürzlich ihre Abschiedstournee nach 50 Jahren Bühnenpräsenz beendet hat, war von der Wohltätigkeitsveranstaltung tief berührt. Sie reiste extra aus der Nähe von Hamburg an, um an dem bedeutenden Abend ihres Landsmannes Kostantinidis teilzunehmen. Ihre bewegenden Worte gegenüber Bild spiegelten die Dankbarkeit wider: "Ich finde es berührend, wie sich hier für Menschen, denen es wirklich nicht gut geht, eingesetzt wird." Sie zeigte sich beeindruckt von der Großzügigkeit der Gäste und den bisher gesammelten Millionenbeträgen bei diesen Charity-Abenden.

Neben ihrem großen musikalischen Talent und Erfolg ist Vicky Leandros auch bekannt für ihr Engagement in sozialen Angelegenheiten. Die Sängerin, die ursprünglich aus Griechenland stammt, hat mit mehr als 55 Millionen verkauften Tonträgern weltweit eine beeindruckende Karriere hinter sich. Trotz ihres offiziellen Bühnenabschieds ist sie weiterhin aktiv und nutzt ihre Popularität, um auf soziale Themen aufmerksam zu machen. Mit ihrem Auftritt in München hat sie erneut bewiesen, dass für sie kein Weg zu weit ist, wenn es darum geht, Kindern und Jugendlichen in Not zu helfen. Diese Einstellung und ihre anhaltende Leidenschaft machen sie nicht nur zu einer unvergesslichen Künstlerin, sondern auch zu einem wertvollen Vorbild.

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

