Atemwegsinfektion: Vicky Lenadros muss Konzerte verschieben!

Fans von Vicky Leandros (71) müssen jetzt ganz stark sein: Schon im November 2022 verkündete die griechische Sängerin ihr Karriereende. Derzeit ist sie auf Abschiedstournee. Nun ist die Musikerin aber gezwungen, fünf Konzerte zu verschieben. Wie Bild berichtet, leidet die "Ich liebe das Leben"-Interpretin an einem akuten Atemwegsinfekt mit starkem Husten – ihr Arzt habe der Sängerin ein Auftrittsverbot erteilt, damit Vicky ihre Sing- und Sprechstimme schonen kann. "Ich bin sehr traurig und es tut mir auch so leid, dass ich diese Konzerte nicht wahrnehmen kann und verschieben muss. Ich hatte mich schon so auf dieses wundervolle Publikum gefreut", erklärt sie.

Bereits zuvor schien die Abschiedstour der 71-Jährigen unter keinem guten Stern zu stehen: Mitte März stürzte sie während eines Konzertes in Hannover von der Bühne. In einem Video war zu sehen, wie die Schlagersängerin versehentlich gegen einen Lautsprecher trat, dadurch ins Wanken geriet und kopfüber von der Bühne stürzte. Nach dem kleinen Unfall setzte sie ihren Auftritt jedoch direkt fort und äußerte sich anschließend auf Instagram: "Ich hatte großes Glück, dass ich mich nicht verletzt habe und danke meinem Schutzengel."

Vor etwa anderthalb Jahren hatte die einstige The Masked Singer-Kandidatin verkündet, ihre Gesangskarriere zu beenden. "Ich denke, es wird Zeit, aufzuhören. Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein", erklärte sie damals gegenüber Bild. Ihr sei es wichtig, selbstbestimmt aufhören zu können und nicht mit einem Gehstock auf der Bühne zu stehen. Zudem freue sie sich auf ihren neuen Lebensabschnitt.

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

Vicky Leandros, Sängerin

