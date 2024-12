Britney Spears verwirrt mit mysteriösem Babyhand-Beitrag

Britney Spears (43) sorgt mal wieder für Verwirrung mit einem ihrer Instagram-Posts. Am Mittwoch teilte die "Toxic"-Sängerin ein Bild einer Babyhand, die mit Schmuck verziert ist, darunter ein goldener Ring mit Herzdesign und funkelnden Diamanten sowie ein passendes Armband. "OMG, OMG, OMG, unglaublich, wow", schrieb Britney zu dem Bild und verlinkte den Account, von dem das Foto stammt. Unklar ist jedoch, ob es sich überhaupt um die Hand eines echten Babys handelt, da der Account häufig KI-generierte Bilder teilt. Nur kurz zuvor hatte die Pop-Ikone ihr geplantes Schmucklabel "B Tiny" angeteasert, das ihrer Aussage nach bald kommen soll.

Doch auch hinter den Kulissen wirft das Projekt Fragen auf. Schon vor Wochen hatte ein Bericht der Daily Mail Zweifel daran aufkommen lassen, ob die gezeigten Schmuckstücke tatsächlich echte Designs von Britney sind. Fans fanden heraus, dass einige der angeblich "einzigartigen" Teile identisch mit Artikeln anderer Online-Juweliere sind, wie der Marke Truly Blessed Jewels. Diese Beobachtungen führten zu Spekulationen, dass Britneys Marke auf ein Modell wie Dropshipping setzt, bei dem fertige Designs vermarktet und weiterverkauft werden, ohne dass die Künstlerin die Stücke selbst erstellt. Britney selbst hat sich zu solchen Vorwürfen bislang nicht geäußert.

Dieses neue Projekt reiht sich in Britneys frühere geschäftliche Versuche ein. Bereits 2018 wagte sie sich mit einer Modelinie in die Mode- und Lifestyle-Welt. Auch über ihren offiziellen Online-Shop verkauft die Sängerin regelmäßig Fanartikel, darunter Kleidung und Accessoires, stets angelehnt an ihre ikonischen Songs und ihren Stil. Besonders in der Weihnachtszeit können Fans tief in die Tasche greifen. Von Christbaumschmuck mit dem Aufdruck "Baby One More Time" bis hin zu einem festlichen Pullover – Britney findet immer Wege, ihre Marke und ihren Namen auch abseits der Bühne mit ihren Fans zu teilen.

Instagram / britneyspears Britney Spears' Hand, November 2024

Instagram / britneyspears Britney Spears, September 2024

