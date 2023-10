So viel Geld scheffelt Britney Spears mit ihrer Biografie!

Was für ein stattliches Sümmchen! Seit wenigen Tagen ist Britney Spears' (41) Biografie "The Woman in Me" auf dem Markt und entpuppt sich jetzt schon als Bestseller unter den Promi-Memoiren. Kein Wunder, packt die Sängerin doch so einige Skandale und bisher unbekannte Geheimnisse aus ihrem Leben aus. Doch wie viel bringt ihr das Buch letztendlich ein? Wie jetzt bekannt wird, bekommt Britney für das Werk Millionen!

So soll die 41-Jährige laut TMZ allein fürs Schreiben bereits einen Vorschuss von umgerechnet 11,9 Millionen Euro bekommen haben. Zuvor wurde zwar berichtet, dass die "Everytime"-Sängerin 14,2 Millionen Euro bekommen soll, doch diese Summe dürfte sie mit den Verkäufen schnell drin haben. Denn: Laut der Quelle erhält Brit 25 Prozent des Nettogewinns aus dem Verkauf der Bücher.

Während Britney ihr beinahe gesamtes Leben in dem Buch verarbeitet, ließ es sich die Musikerin aber auch nicht nehmen, den zwei wichtigsten Personen in ihrem Leben zu danken: ihren Söhnen Jayden (17) und Sean (18). In einer Widmung am Anfang der Memoiren schreibt sie nämlich: "Für meine Jungs – ihr seid die Liebe meines Lebens".

