Cheyenne Ochsenknecht wünscht sich diese Staatsbürgerschaft

Cheyenne Ochsenknecht (24) lebt seit 2021 gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits (29) und den beiden gemeinsamen Kindern Mavie und Matteo auf einem Bauernhof in Österreich. Das Leben in der Steiermark unterscheidet sich stark von ihrer Jugend zwischen den Metropolen München und Berlin – der Reality-TV-Star scheint in seiner Wahlheimat aber absolut glücklich zu sein. Sie scheint sich wohl auch schon mit dem Gedanken angefreundet zu haben, Deutschland komplett hinter sich zu lassen. "Ich möchte endlich die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen", verrät sie im Gespräch mit Kleine Zeitung.

In den vergangenen Jahren hat sich Cheyenne wohl richtig gut eingelebt. "Ich bin zwar in München geboren, aber ich sage immer, ich bin bayrisch-steirisch", bestätigt die 24-Jährige und fügt hinzu: "Mittlerweile würde ich mich eher als Österreicherin, als Steirerin bezeichnen." Die jüngste Tochter von Natascha (60) und Uwe Ochsenknecht (68) ist aber nicht nur gerne Österreicherin, sondern auch Bäuerin. Mit Vorurteilen über diesen Beruf möchte die Beauty aufräumen: "Viele denken, dass man als Bäuerin ungepflegt ist und Dreck unter den Fingernägeln hat. [...] Es ist egal, ob man seine Arbeit mit langen Nägeln, in High Heels oder im Kleid macht."

Vor ein paar Jahren hätte sie wohl niemals gedacht, mal so ein Leben zu führen. Mit Nino änderte sich aber vieles. Der 29-jährige Landwirt ist mit der Arbeit auf dem Hof aufgewachsen und führt heute stolz den Familienbetrieb weiter. "Für mich ist es die Natur und die Ruhe", verriet er im Promiflash-Interview, was ihm an ihrem idyllischen Leben am besten gefällt. Seine Ehefrau stimmte ihm zu: "Es ist cool, denn wenn ich hier durch den Ort fahre und die Kinder wegbringe, dann ist da einer im Traktor, der winkt mir und der Bäckerin, der winke ich. [...] Es ist einfach so eine große Familie, jeder grüßt jeden, jeder mag sich, es ist alles echt entspannt, wie in so einer eigenen Bubble."

Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, Realitystars

