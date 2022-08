Endlich! Cheyenne Ochsenknecht und Nino haben geheiratet

Bei Cheyenne Ochsenknecht (22) und Nino Sifkovits haben die Hochzeitsglocken geläutet! Zum Jahreswechsel hatte der Österreicher der Influencerin die Frage aller Fragen gestellt – und sie sagte selbstverständlich Ja. Kurz darauf wurde bekannt, dass die Eltern einer Tochter auch noch in diesem Jahr vor den Traualtar treten wollen – und nun war es so weit: Cheyenne und Nino sind jetzt rechtmäßig verbundene Eheleute!

Diese freudigen Neuigkeiten teilte Nino in seiner Instagram-Story. Zu mehreren gemeinsamen Fotos mit seiner Liebsten schrieb er: "Frisch verheiratet." Dabei lässt sich auch ein kleiner Blick auf Cheyennes Braut-Look erhaschen: Sie trägt ein schulterfreies Kleid mit Perlenbesatz sowie Perlenohrringe und eine Perlenkette. Ihre Haare hat sie auf eine Seite gekämmt und gelockt, zusammen mit einem bodenlangen Schleier.

Die Trauung fand in Österreich statt. Dort hatte Cheyenne am Donnerstag auch ihren Junggesellinnenabschied gefeiert – und es dabei ordentlich krachen lassen. "Der Tag danach, ich bin fix und fertig", schrieb das Model in seiner Story.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im August 2022

Instagram / ninoclaus Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

ActionPress Cheyenne Ochsenknecht und ihr Verlobter Nino

