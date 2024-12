Denzel Washington wettert gegen "Gladiator II"-Kritiker

Denzel Washington (69) hat in einem Interview mit der Times deutliche Worte an die Kritiker von "Gladiator II" gerichtet. Der Schauspieler, der in dem neuen Historien-Blockbuster den schurkischen Macrinus spielt, ließ keinen Zweifel daran, dass ihn die Beschwerden über historische Ungenauigkeiten oder Logikfehler kaltlassen. Mit Blick auf die teils harsche Kritik erklärte er: "Man isst Popcorn, während man sich das ansieht. Das ist kein Geschichtsunterricht. […] Geht nach Hause und lebt euer Leben." Im Fokus der Kritik standen besonders Szenen wie die Seeschlacht im Kolosseum oder Gladiatoren, die auf Nashörnern reiten. Denzel scheint das allerdings nicht zu stören. Wie auch Regisseur Ridley Scott (87) legt er den Schwerpunkt auf spektakuläre Unterhaltung statt auf akkurate Geschichtsdarstellung.

Apropos Ridley Scott: Kritiker werfen dem Star-Regisseur nicht nur bei "Gladiator II", sondern auch bei seinem anderen Historienfilm "Napoleon" mangelnde Genauigkeit vor: ob Pyramiden, die angeblich von Napoleon beschossen werden, oder unpassende Details in Gladiatorenarena-Szenen. Scott selbst hat in Interviews jedoch immer wieder betont, dass für ihn der Unterhaltungswert eindeutig im Vordergrund stehe. Denzel, der den Dreh zu "Gladiator II" sehr genoss, schlägt in die gleiche Kerbe und unterstreicht, dass Filme wie dieser in erster Linie für das Kinoerlebnis und nicht für die Geschichtsstunde gemacht seien.

Denzel Washington gilt als Hollywood-Veteran, der sowohl für seine Filmrollen als auch seine klaren Ansichten bekannt ist. Privat ist er seit über 40 Jahren mit seiner Frau Pauletta verheiratet, mit der er vier Kinder hat. Eine Tatsache, die für viele in der schnelllebigen und oft turbulenten Filmwelt bemerkenswert ist. Dennoch rankt sich um den zweifachen Oscar-Preisträger auch die ein oder andere Anekdote. So weigert sich der Star seit seiner Niederlage gegen Kevin Spacey (65) bei den Oscars vor mehr als zwei Jahrzehnten strikt, von seinem Stimmrecht als Academy-Mitglied Gebrauch zu machen. Trotz solcher Kontroversen bleibt Denzel einer der einflussreichsten Menschen in Hollywood.

Getty Images Ridley Scott, 2023

Getty Images Denzel Washington im Oktober 2024

