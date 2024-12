So läuft Weihnachten bei Jenny Frankhauser dieses Jahr ab

Die Weihnachtszeit ist die Zeit im Jahr, in der sich alle in ihren Familien zusammenfinden. Genauso sieht es auch Reality-Queen Jenny Frankhauser (32). Auf Social Media verrät sie nun, wie das anstehende Fest bei ihr gefeiert wird. In ihrer Instagram-Story beantwortet sie kürzlich, was ihr Partner Steffen König und die zwei gemeinsamen Kinder kommende Weihnachten geplant haben. Sie schreibt, dass Heiligabend bei ihrer Mama mit ihrer Schwester gefeiert wird. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringt sie mit ihrer kleinen Familie und der Verwandtschaft von Steffen mit einem weihnachtlichen Essensausflug. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommen sie dann Besuch von Tanten, Omas und weiteren Familienmitgliedern.

Das klingt nach einem gut gefüllten Terminkalender! Der Schwester von Daniela Katzenberger (38) macht der Stress an den Feiertagen aber offenbar überhaupt nichts aus. Ganz im Gegenteil – sie freut sich auf die Zeit mit ihren Lieben. Jenny erklärt in ihrer Story: "Es ist das Fest der Liebe und der Familie und ich würde zum Beispiel nie an Weihnachten wegfahren wollen." Stattdessen habe sie allerdings schon einen Urlaub an Silvester geplant. Wie sie enthüllt, geht es da nämlich nach Holland.

Die TV-Bekanntheit und ihr Freund genießen das glückliche Leben als Familie ganz offensichtlich in vollen Zügen. Ihre Anhänger fragten sich vor einigen Tagen bei all der Idylle schon, ob denn eine Hochzeit des Paares in der Planung sei. Auf Instagram reagierte die Sängerin auf die Spekulationen. Die einstige Dschungel-Königin verkündete klipp und klar: "Ich finde nicht, dass in den letzten Jahren der perfekte Zeitpunkt da war, und es wäre nicht richtig gewesen, noch schnell zu heiraten, bevor die Kinder zur Welt kommen."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein mit ihren Töchtern Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

