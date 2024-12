Teasert Jannik Kontalis hier Liebescomeback mit Yeliz an?

Nach Drehschluss der kommenden Prominent getrennt-Staffel wurden Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) immer wieder zusammen gesichtet. Dabei wirkte es auf einigen Schnappschüssen so, als hätten sich die einst zerstrittenen Ex-Partner mehr als nur freundschaftlich angenähert. Auf Instagram postet Jannik nun ein Video, das seine persönlichen Erlebnisse dieses Jahres zusammenfasst. Das Ende des Clips zeigt, wie eine Frau auf Jannik zuläuft und ihn innig umarmt. Zwar ist das Gesicht nicht zu erkennen, doch das, was man von der Unbekannten sieht, trifft optisch auf seine Ex Yeliz zu.

Auch auffällig: Yeliz kommentiert unter dem Beitrag zwei sich anstoßende Sektgläser – ob das wohl ein Zuprosten auf die neu entflammte Liebe darstellen soll? Die Fans sind sich zumindest sicher, dass Jannik mit diesem Videoausschnitt das Liebescomeback anteasert. "Wünsche euch beiden nur das Beste", kommentiert ein User, und ein anderer Nutzer schreibt: "Du und Yeliz einfach."

Dass Jannik so kurz nach der Trennung von Gerda Lewis (32) wieder frisch verliebt ist, ist gar nicht mal so abwegig. Neben den Schnappschüssen von ihm und Yeliz hinterließ er zuletzt in seiner Instagram-Story noch ein anderes Indiz, das für Schmetterlinge in seinem Bauch sprechen könnte. Der einstige Make Love, Fake Love-Teilnehmer postete in seiner Story ein emotionales Gedicht. "Ich könnte nie jemanden lieben/ wie ich dich liebe/ und das ist die Geschichte meines Lebens/ für jetzt und für immer", hieß es darin in deutscher Übersetzung. Weiter kommentierte Jannik die Zeilen jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im September 2024

Anzeige Anzeige