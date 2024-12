65 und fit: Magic Johnson verrät sein Fitness-Geheimnis

Nach seinem 65. Geburtstag im August scheint Magic Johnson (65), Basketball-Legende und ehemaliger NBA-Star, dem Alter energisch die Stirn zu bieten. "Ich fühle mich großartig!", verriet er dem Magazin Us Weekly und erklärte, dass er seiner strikten Fitnessroutine treu bleibe. Zusammen mit seiner Frau Cookie Johnson, mit der er seit 33 Jahren verheiratet ist, achtet er trotz unterschiedlicher Trainingspläne auf körperliche Aktivität und gesunde Ernährung. Selbst auf Reisen, wie jüngst durch Italien und Kroatien vor seinem Geburtstag, gibt es für das Ehepaar keine Ausnahmen von diesen Prinzipien.

Seinen Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden gibt Earvin, wie der Basketball-Star eigentlich heißt, nicht nur an seine drei Kinder – Andre, EJ und Elisa – weiter, sondern auch an die jüngere Generation in den USA. Über sein Unternehmen Magic Johnson Enterprises unterstützte er in Zusammenarbeit mit "F45 Training" Tausende Kinder und Jugendliche mit sogenannten "F45 Fit Kits". Diese Pakete, die unter anderem Springseile, Kegel und Koordinationsleitern enthalten, sollen Kinder dazu motivieren, auf kreative Weise aktiv zu bleiben. Organisationen wie die YMCA und die Boys and Girls Clubs profitieren von dieser Spende, um Bewegungsmöglichkeiten vor allem in bedürftigen Gemeinden zu fördern.

Magic Johnson, der heute als erfolgreicher Unternehmer und Philanthrop bekannt ist, trägt sein Engagement für Gesundheit tief in seiner Lebensphilosophie. Trotz seiner HIV-Diagnose im Jahr 1991 lebt er seit Jahrzehnten ein diszipliniertes und bewusstes Leben. Cookie, die in Interviews immer wieder ihre Rolle als Familien-Managerin betonte, ist für ihn nicht nur Ehepartnerin, sondern auch Motivatorin. Das Paar, das für seine enge Verbindung bekannt ist, strahlt Zusammenhalt aus, sei es im Sport oder im Alltag. "Wir ziehen uns gegenseitig zur Rechenschaft", erklärte Magic – ein Prinzip, das offenbar nicht nur ihre Ehe, sondern auch ihr Lebenswerk prägt.

