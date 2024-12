Nach Tumor-OP: Fearne Cotton scheidet sich von Jesse Wood

Die Fernsehmoderatorin Fearne Cotton (43) verkündet auf Social Media traurige Neuigkeiten: Sie hat sich nach zehn Jahren Ehe von ihrem Partner Jesse Wood (48) getrennt. Am Freitagabend teilt die Radio-DJane die überraschende Nachricht mit ihren Fans in einer Story auf Instagram. Darin meint sie: "Schweren Herzens lasse ich euch alle wissen, dass Jesse und ich unsere Ehe beenden. Unsere Priorität waren und werden immer unsere Kinder sein. Wir bitten euch, die Privatsphäre unserer Familie in dieser Zeit zu respektieren." Die Bekanntgabe folgt nur kurze Zeit nach einer an ihr durchgeführten Operation zur Entfernung von zwei Tumoren aus ihrem Kiefer.

Nach dem medizinischen Eingriff Anfang Dezember ließ die 43-Jährige ihre Fans nicht lange warten. Auf Instagram meldete sie sich bei ihren Followern, um ein ehrliches Update zu ihrem Gesundheitszustand zu geben. Zur Erleichterung der Bekanntheit und ihrer Unterstützer verlief alles nach Plan. Sie erklärte: "Die Operation ist sehr gut verlaufen. Ich erhole mich und ruhe mich aus. Vielen Dank für all die netten Nachrichten."

Trotz der überstandenen Operation dürfte die Trennung für Fearne schwer zu verarbeiten sein. Die zweifache Mutter ist bereits seit Juli 2014 mit ihrem bisherigen Ehemann verheiratet. Jesse ist auch kein Unbekannter – er ist der Sohn des berühmten Rolling Stones-Gitarristen Ronnie Wood (77). Das einst so glückliche Paar lernte sich 2011 auf Ibiza kennen. Sie gaben die Verlobung 2013 bekannt und ein Jahr später folgte die Hochzeit in London. Die beiden krönten ihr Liebesglück mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Rex und der gemeinsamen Tochter Honey.

Getty Images Jesse Wood und Fearne Cotton, November 2019

Getty Images Fearne Cotton, Moderatorin

