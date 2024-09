Ermittlungen gegen P. Diddy: Alle Infos zu seiner Verhaftung

Schon länger stehen schwere Anschuldigungen gegen P. Diddy (54) im Raum – darunter Sexhandel, Erpressung und organisierte Kriminalität. Ende März durchsuchten Einsatzkräfte der US-Behörde Homeland Security Häuser des Rappers in Los Angeles und Miami. Damals war er nicht vor Ort. Am Montagabend kam es nun zu seiner Verhaftung. Seither sitzt P. Diddy in Untersuchungshaft. Alle Details dazu findet ihr im Promiflash-Video.

