Nach Haft: Mike Cees räumt Fehler gegenüber Ex Michelle ein

Mike Cees ist wieder auf freiem Fuß. Vor wenigen Tagen wurde der Realitystar aus dem Gefängnis entlassen und meldet sich seither mit vollem Elan im Netz bei seinen Fans zurück. Seine neu gewonnene Internetpräsenz nutzt der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nun auch, um sich bei seiner Ex-Partnerin Michelle Monballijn zu entschuldigen. "Als Erstes und wichtigsten entschuldige ich mich für sämtliche Aktionen, die ich gegenüber meiner noch Frau Michelle und den Kindern gemacht habe", erklärt er in seiner Instagram-Story. Er sei unreif, überfordert und unfair gewesen.

Ihm liegen die Kinder und auch seine einstige Partnerin Michelle immer noch am Herzen, weshalb er seine Reichweite nutzt, um ihnen Folgendes mitzuteilen: "Ihr wart und bleibt das Wichtigste für mich, genauso wie eure Sicherheit." Mike sei offen für eine Aussprache und meint: "Dinge, die ich in emotional gesteuerten Situationen in den letzten Jahren verursacht habe, tun mir auch leid. Ich bin da auch bereit, in ein Gespräch zu gehen und Frieden für beide Seiten mit dem Thema zu finden."

Mike und Michelle kamen 2020 zusammen und gaben sich nur ein Jahr später das Jawort. Mit ihrer Beziehung polarisierten sie regelmäßig im Reality-TV, wie beispielsweise bei "Das Sommerhaus der Stars" und Prominent getrennt. Vergangenes Jahr folgte dann die Trennung. Dennoch unterstützt die Blondine ihren Ex-Partner bedingungslos. "Er ist bekloppt, aber ich helfe ihm jetzt. Den Knast hatte er nicht verdient, auch wenn ich hoffe, dass er daraus lernt. Aber: Wenn der Bekloppte immer so gut aussieht, wenn er aus dem Knast kommt, kann er da gerne öfter hingehen", scherzte Michelle gegenüber Bild.

RTL Mike Cees und Michelle Monballijn

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees

