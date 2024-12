Britney Spears ignoriert im Kaufrausch ihre Finanzberater

Popikone Britney Spears (43) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal vor allem mit fragwürdigen Finanzentscheidungen. Laut OK! sollen ihre Finanzberater die "Toxic"-Interpretin bereits mehrfach angefleht haben, ihre Ausgaben zu reduzieren – eine Bitte, welche die zweifache Mutter jedoch entschieden abgelehnt habe. Wie ein Insider gegenüber dem Magazin berichtete, würde Britney jeden Hinweis auf ihre schwierige Finanzlage als Versuch interpretieren, sie erneut zu kontrollieren. Dies erinnere sie an die schwierigen Jahre, in denen ihr Vater Jamie Spears (72) als Vormund über ihr Leben bestimmte. Zuletzt soll die Sängerin eine beträchtliche Summe für ihre Geburtstagsparty in Mexiko ausgegeben haben. Das sei laut der Quelle jedoch nur eines von zahllosen Beispielen für ihr ausschweifendes Konsumverhalten.

Britney selbst hatte ihren Fans im Netz erklärt, dass sich ihre Zeit in Mexiko für sie wie ein Neubeginn anfühle. "Ich suche ein neues Haus. Dieser Ort ist einfach wunderschön", schwärmte sie. Gerüchte über einen Umzug wurden inzwischen jedoch von The Hollywood Reporter wieder zerstreut, nachdem sich ein Insider an das Magazin gewandt hatte. Dennoch sei der Aufenthalt dort für die mehrfach preisgekrönte Sängerin ein Segen. "Ich danke Jesus für einen Ort, der so weit von Amerika entfernt ist", schrieb sie auf Instagram. Zuvor hatte sie auf der Plattform zugegeben: "Die Paparazzi, die Fotos und die Art, wie sie mich darstellen wollen, waren schon immer unglaublich grausam." Die Entscheidung, nun einige Zeit in Mexiko zu verbringen, habe daher auch mit ihrem großen Wunsch nach Ruhe und Heilung zu tun, wofür sie sich von ihren Fans mehr Verständnis erhoffe.

Während ihres Auslandsaufenthalts erhielt Britney Besuch von ihrem Bruder Bryan Spears. In einem Instagram-Video zeigte sich die Künstlerin begeistert: "Mein sexy Bruder ist hier! Er ist extra hierhergeflogen. Er ist so nett und sieht richtig gut aus." Die Beziehung der Geschwister galt nach verschiedenen Familienstreitigkeiten lange als angespannt, weshalb dieses Treffen vielleicht darauf hindeutet, dass sie wieder näher zueinanderfinden. So oder so scheint Britney derzeit das zu tun, was sie für richtig hält – trotz der fortwährenden Kritik.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Bryan und Britney Spears, 2003

