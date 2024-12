Sängerin Britney Spears ist doch nicht nach Mexiko gezogen

Britney Spears (43) überraschte ihre Fans kürzlich mit der Ankündigung, nach Mexiko zu ziehen, um dem unerbittlichen Druck der Paparazzi zu entkommen. In einem Video, das die Popsängerin in den sozialen Medien teilte, erklärte sie: "Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, aber manches ist extrem gemein und grausam. Deshalb bin ich nach Mexiko gezogen." Sie fügte hinzu, dass sie sich durch die Art und Weise, wie sie in den Medien dargestellt wird, verletzt fühle. Nun stellte sich heraus, dass Britney nicht nach Mexiko gezogen ist, wie The Hollywood Reporter berichtet.

Es scheint, dass ihre Aussage scherzhaft gemeint war oder ihre Frustration ausdrücken sollte. Das Video teilte sie anlässlich ihres Geburtstags am 2. Dezember. Laut TMZ fiel ihr Geburtstag zudem mit dem Zeitpunkt der offiziellen Scheidung von Sam Asghari (30) zusammen. Die beiden waren sechs Jahre lang ein Paar und heirateten 2022. Nur ein Jahr später reichte Sam die Scheidungspapiere ein, die mittlerweile vollzogen wurde. Gleichzeitig erreichte ihre Karriere einen neuen Höhepunkt: Universal hat sich die Rechte an ihrem Bestsellerbuch "The Woman in Me" gesichert und Regisseur Jon M. Chu (45) wurde für die Verfilmung an Bord geholt. Britney selbst drückte ihre Freude über das Projekt in den sozialen Medien aus.

Abseits ihrer Karriere sucht sie offenbar nach Wegen, sich von der ständigen öffentlichen Aufmerksamkeit zu erholen. Der Rückzug von den Medien hat bei Britney eine lange Vorgeschichte. Die ständigen Angriffe der Presse haben ihr Leben stark beeinflusst. Bereits seit Beginn ihrer Karriere kämpft Britney mit den Schattenseiten des Ruhms. Trotz aller Herausforderungen fand Britney immer Trost in ihrer Kunst und ihren Projekten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige Anzeige

Anzeige