Britney Spears feiert eine Reunion mit ihrem Bruder Bryan

Pop-Ikone Britney Spears (43) hat sich nach ihrem Geburtstag mit ihrem älteren Bruder Bryan Spears während eines Aufenthalts in Mexiko wiedergetroffen. In einem am Donnerstag auf Instagram geteilten Video zeigte die Sängerin, wie sie gemeinsam Zeit mit Bryan verbringt. Britney sagte in dem Clip, in dem sie gewohnt freizügig gekleidet ist: "Mein Bruder hat entschieden, mich in Mexiko zu besuchen. Ich liebe meinen Bruder so sehr." Damit bestätigte sie, dass die beiden Geschwister wieder Kontakt zueinander haben.

In dem kurzen Clip, den sie in den sozialen Medien teilte, zeigte sich Britney strahlend und glücklich an der Seite ihres Bruders. Sie scherzte: "Es ist mein sexy Bruder. An alle Mädels da draußen, ihr solltet besser aufpassen, b****es. Ihr werdet es mit mir zu tun bekommen." Bryan, der sich lächelnd neben ihr präsentierte, grüßte ebenfalls ihre Fans. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam Zeit verbringen. Bereits im Juli hatten sie einen gemeinsamen Aufenthalt in Mexiko und zuvor unternahmen sie eine Reise nach Las Vegas.

Die erneute Annäherung zwischen Britney und Bryan kommt nach einer turbulenten Zeit im Leben der Sängerin. Nachdem ihre Ehe mit Sam Asghari (30) nach 14 Monaten geendet hatte, suchte Britney vermehrt Unterstützung bei ihrer Familie. Bryan stand ihr während dieser schwierigen Phase zur Seite. Zudem arbeite sie daran, die Beziehung zu ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James wieder aufzubauen. Eine Quelle berichtete dem Magazin People, dass sie "wirklich daran arbeitet", die Bindung zu ihren Kindern zu stärken. Trotz der Herausforderungen in der Vergangenheit scheint Britney nun entschlossen zu sein, die Beziehungen zu ihren Liebsten zu festigen – auch zu Weihnachten.

Getty Images Britney Spears im April 2018

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021

