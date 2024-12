Kylie Jenner und Timothée haben Weihnachten vorgefeiert

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (28) haben das Weihnachtsfest ein wenig vorgezogen und im Kreise von Kylies Familie gefeiert. Wie ein Insider Page Six mitteilte, verbrachte das Paar einen zauberhaften Abend zusammen mit Kylies beiden Kindern Stormi (6) und Aire (2). Zum Programm gehörte ein gemütliches Dinner, gefolgt von einer nächtlichen Fahrt, um die festlich geschmückten Weihnachtslichter zu bestaunen. Da Kylie und Timothée den eigentlichen Weihnachtstag mit ihren jeweiligen Familien verbringen werden, entschied sich das Paar, den Feiertag im Vorhinein zu würdigen – inklusive gegenseitiger Geschenkübergaben.

Besonders begeistert soll Kylie darüber gewesen sein, dass Timothée auch Geschenke für ihre Kinder mitgebracht hat. Obwohl die beiden dieses Jahr Weihnachten getrennt verbringen, wollen sie in ständigem Kontakt über Anrufe, Textnachrichten und FaceTime bleiben. Seit sie im April 2023 erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden, hat sich ihre Beziehung laut Quellen aus dem Umfeld des Paares stark weiterentwickelt. Ursprünglich sei der Beginn ihrer Romanze durch volle Terminkalender und Timothées Filmprojekte schwierig gewesen. Doch inzwischen sei ihre Bindung enger denn je.

Die Beziehung zwischen Kylie und Timothée bleibt weitgehend abseits der Öffentlichkeit, was in starkem Kontrast zu den sonst oft öffentlichen Beziehungen der Unternehmerin steht. Während Kylie ihre Fans dennoch mit Updates zu ihrer erfolgreichen Modelinie Khy versorgt, die kürzlich eine neue Kollektion lancierte, scheint sie die romantische Zweisamkeit mit dem Dune-Star eher exklusiv zu genießen. Eine Ausnahme gab es Anfang dieses Monats, als sie sich gemeinsam auf einer Afterparty zu seinem neuen Film "A Complete Down" zeigten.

Getty Images Kylie Jenner, TV-Bekanntheit

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

