Superselten: Kylie Jenner und Timothée bei Premiere erwischt

Am 10. Dezember fand in Los Angeles die Premiere des neuen Kinostreifens "A Complete Unknown" statt. Da Timothée Chalamet (28) darin die Musiklegende Bob Dylan (83) verkörpert, posierte er auf dem roten Teppich für die Fotografen – von seiner Freundin Kylie Jenner (27) fehlte jedoch jede Spur. Wie E! News jetzt berichtet, heißt das aber noch lange nicht, dass das berühmte Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans den Schauspieler nicht trotzdem unterstützte. Ein Insider entdeckte das Paar wohl gemeinsam auf der Afterparty, wo sie sich turtelnd und Händchen haltend zeigten. Darüber hinaus wurde noch eine weitere Person aus Kylies Familie gesichtet: Auch Mama Kris Jenner (69) war laut der Quelle vor Ort und zeigte Support für den Partner ihrer Tochter.

Dass der 28-Jährige und die kleine Schwester von Kim Kardashian (44) sich nicht gemeinsam ablichten ließen, dürfte niemanden überraschen – sie halten ihre Beziehung bis auf ein paar seltene Ausflüge nämlich weitestgehend privat. Dafür gibt es auch einen guten Grund. "Ich denke, es ist wichtig, Dinge für sich zu behalten. Es fällt mir manchmal schwer, Entscheidungen allein zu treffen, daher kann die Meinung der ganzen Welt hart sein", erklärte Kylie in einem Interview mit Elle. Für Timothée kommt laut OK! noch etwas anderes hinzu: Da der "Call Me by Your Name"-Star viele wichtige Filme in Arbeit hat, möchte er nicht, dass Schlagzeilen über seine Romanze mit der Kylie-Cosmetics-Inhaberin "seine Karriere überschatten".

Kylie und Timothée sind mittlerweile schon seit über einem Jahr zusammen. Die ersten Gerüchte um ihre Romanze entstanden im März 2023 und nur wenige Monate später zeigten sie sich erstmals gemeinsam bei einem Konzert von Sängerin Beyoncé (43). Seitdem scheint es ziemlich gut zwischen der 27-Jährigen und dem Hollywoodstar zu laufen. Laut einem Informanten seien die beiden "einfach ein tolles Paar" und "jeder, der sie zusammen sieht, liebt sie". Außerdem erzählte die Quelle gegenüber People: "Es ist eine sehr ernste, aber auch eine lustige Beziehung."

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

