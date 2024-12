Laura Maria Rypa teilt Einblicke in Weihnachtsfest zu Viert

Für Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) ist das diesjährige Weihnachtsfest wohl ein ganz besonderes: Der Sänger und seine Verlobte feiern das Fest der Liebe zum ersten Mal mit ihren beiden gemeinsamen Kindern Leano (1) und Amelio, der im vergangenen August das Licht der Welt erblickt hat. Auf Instagram gewährt Laura ihren Followern nun einen kleinen Einblick in die Festlichkeiten. In einem Clip ist zu sehen, wie Leano sich auf einen Stapel Geschenke stürzt und diese auspackt. Dabei lacht er laut und freut sich sichtlich über die Präsente. Laura sitzt stolz neben ihrem Sohn und beobachtet lächelnd jede seiner Bewegungen.

Die Influencerin ist augenscheinlich ganz begeistert davon, wie groß ihr Wonneproppen schon geworden ist. "Dieses Jahr ist für uns so besonders. Leano erlebt sein zweites Weihnachten voller Begeisterung, und Amelio feiert sein erstes Fest mit uns", kommentiert sie das Video und schwärmt weiter: "Es ist so herzerwärmend, wie Leano seine Geschenke auspackt und so viel Freude dabei hat. Ich bin unendlich dankbar für meine kleine, aber wundervolle Familie."

Bereits zuvor hatte die Content-Creatorin in ihrer Instagram-Story ausgeplaudert, wie das Weihnachtsessen bei der kleinen Familie ablaufen wird. "An Weihnachten gibt es bei uns ein traditionelles polnisches Essen. Es beginnt mit einer Nudelsuppe, danach gibt es Fisch, Kartoffeln etc. Ganz wichtig ist das heilige Brot, der Opłatek, den wir miteinander teilen, um uns gute Wünsche auszusprechen", schrieb sie damals und verriet, dass es zudem ein polnischer Brauch sei, den Tisch für eine Person mehr zu decken, um daran zu erinnern, dass Weihnachten ein "Fest der Gemeinschaft und Nächstenliebe" sei.

Instagram / lauramaria.rypa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano an Weihnachten 2024

Instagram / lauramaria.rypa Laura Maria Rypa, Influencerin, mit ihrem Sohn

