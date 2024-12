Ohne Nessi: So verbringt Coupleontour-Ina Weihnachten 2024

In diesem Jahr laufen die Feiertage bei Ina (28) von Coupleontour etwas anders ab als im letzten Jahr. Seit wenigen Monaten ist sie von ihrer langjährigen Partnerin Nessi (28) getrennt. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wie sie das Fest der Liebe dieses Mal feiert. "Ich werde den Heiligabend selbst mit meiner Mama und meiner Schwester in Köln verbringen. Am 1. Weihnachtsfeiertag geht es dann nach Berlin, um Papa und meine Oma zu sehen", plaudert die Influencerin aus.

Für sie sorgen die Feiertage für eine nette Portion Nostalgie, wie sie verrät: "Weihnachten mit meiner Oma ist mir ganz besonders wichtig, da es mich immer an meine Kindheit erinnert." Aber nicht nur mit ihrer Familie wird Ina die besinnlichste Zeit des Jahres verbringen. "Ich werde dann noch Freunde in Berlin sehen und anschließend geht es wieder zurück nach Köln", erklärt sie. Mit ihrer Ex-Partnerin wird die YouTuberin zwar dieses Jahr nicht die Festtage verbringen, dennoch treffen die beiden wegen Tochter Olivia vermutlich trotzdem aufeinander. "Dafür ist die Trennung noch zu frisch. Wir werden uns sicherlich an den Weihnachtsfeiertagen sehen, aber dieses Jahr nicht gemeinsam feiern", betont Ina.

Im Interview mit Promiflash verrät auch Nessi, wie ihre Weihnachtspläne in diesem Jahr aussehen. "Meine Schwester kommt extra aus Spanien und wir werden den 24. mit meiner Mama und meinem Stiefpapa feiern", freut sich die Medienpersönlichkeit. Sie ergänzt: "Wie letztes Jahr ist Opa auch wieder der Weihnachtsmann. Ich bin so gespannt, wie Livi dieses Jahr darauf reagiert." Auch Nessi macht jedoch deutlich, dass eine gemeinsame Feier mit ihrer Ex-Partnerin 2024 nicht stattfinden wird.

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Oktober 2023

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

