Feiern Coupleontour-Nessi und Ex Ina zusammen Weihnachten?

Nessi (28) und Ina (28) von Coupleontour überraschten ihre Fans in diesem Jahr mit ihrer Trennung. Böses Blut herrscht zwischen den beiden Ex-Partnerinnen jedoch nicht. Wie sieht es also an Weihnachten aus – werden die Influencerinnen das Fest der Liebe gemeinsam verbringen? Im Promiflash-Interview verrät Vanessa: "Nein, das ist nicht geplant." Sie hat schon genaue Vorstellungen, wie die Feiertage bei ihr und Töchterchen Olivia aussehen werden: "Meine Schwester kommt extra aus Spanien und wir werden den 24. mit meiner Mama und meinem Stiefpapa feiern. Wie letztes Jahr ist Opa auch wieder der Weihnachtsmann. Ich bin so gespannt, wie Livi dieses Jahr darauf reagiert."

Was das Liebes-Aus betrifft, hat Nessi es auch nach einigen Monaten nicht ganz einfach, wie sie jüngst auf Instagram erklärte: "Trennungen sind scheiße. Aber öffentliche Trennungen sind wirklich kompletter Mist – immer, wenn man gerade dabei ist, etwas zu verarbeiten, kommt irgendein Kommentar und man fällt komplett zurück." Sie erhofft sich nun, dass das neue Jahr besser wird als 2024: "Ich möchte wirklich damit abschließen. Dieses Jahr gehört mit 2022 wirklich zu den härtesten in meinem Leben, und ich möchte, dass nächstes Jahr ein wunderschönes wird."

Ina hingegen scheint schon einen Schritt weiter zu sein, was das Verarbeiten des Beziehungsendes angeht. Sie verbringt aktuell sehr viel Zeit mit ihrem Freund Fabi – und ist einer potenziellen neuen Liebe allem Anschein nach nicht abgeneigt. "Wohin sich unsere Freundschaft entwickelt, lasse ich auf mich zukommen", merkte sie gegenüber der Bild an. Zumindest von ihren Fans hat die Medienpersönlichkeit dafür schon jetzt grünes Licht erhalten, denn sie schwärmen total von Fabi.

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Juli 2023

