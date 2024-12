Royale Weihnachtsrede: König Charles bricht mit Tradition

König Charles III. (76) hat mit seiner diesjährigen Weihnachtsansprache eine jahrzehntelange Tradition gebrochen: Statt vor einem königlichen Anwesen oder Palast, wie in der Vergangenheit üblich, wurde seine Rede in der Fitzrovia Chapel in London aufgezeichnet – einem ehemaligen Krankenhauskapellensaal. Laut The Sun wolle der König, der derzeit eine Krebsbehandlung durchläuft, mit der Wahl des Ortes auf seine Erkrankung anspielen sowie seine Verbundenheit mit dem Gesundheitswesen hervorheben.

In den letzten zwölf Monaten musste Charles einige Herausforderungen bewältigen. Seit der Bestätigung seiner Krebsdiagnose im Februar unterzieht er sich einer laufenden Behandlung, die auch im kommenden Jahr weitergehen soll. Um seiner Nation Stabilität zu zeigen, versuchte er stets, weitestgehend präsent zu bleiben. Bereits im April hatte er mit seinem Besuch in einem Londoner Krankenhaus seine royalen Pflichten wieder wahrgenommen Dass Charles diesjährige Weihnachtsbotschaft an einem für ihn so bedeutungsvollen Ort aufgenommen hat, zeigt, wie authentisch und engagiert der britische König seinem Volk entgegentritt.

Die Weihnachtsansprache ist seit 1932 Teil der royalen Tradition. Für Charles, der seine erste Rede als König im vergangenen Jahr im Buckingham-Palast hielt, ist dies ein weiteres Novum in seinem zweiten Jahr als Monarch. Die royale Ansprache, die bereits vor knapp zwei Wochen aufgenommen wurde, ist traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr auf BBC und ITV zu sehen.

Getty Images König Charles III., Dezember 2023

Getty Images König Charles im Dezember 2023

