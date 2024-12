König Charles ändert Festtagsbrauch in Gedenken an die Queen

Für die Royals wird Weihnachten in diesem Jahr ein wenig anders aussehen als zuvor: Die Feierlichkeiten, zu denen insgesamt 45 Gäste geladen sind, sollen zwar wie gewohnt im Sandringham Estate stattfinden, doch mit einer Neuerung bringt König Charles (76) frischen Wind in die traditionellen Festtagspläne: Laut Hello! soll er das Weihnachtsessen, das die letzten zwei Jahre auf Schloss Windsor abgehalten wurde und einige Tage vor Heiligabend stattfindet, nun auf den Buckingham Palace verlegt haben. Diese Entscheidung gedenkt eines festlichen Brauchs von Queen Elizabeth II. (✝96), die während ihrer Lebzeiten rund 50 Personen zu einem Mittagessen im Palast in London einlud, bevor sie für die Feiertage nach Norfolk fuhr.

Unter den Gästen werden in diesem Jahr vor allem Familienmitglieder sein, die für das Festtagsessen anreisen. Dabei ist die Anwesenheit einiger anderer bekannter Gesichter noch nicht garantiert: Sowohl Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (65) als auch die Familien ihrer Töchter Prinzessin Beatrice (36) und Prinzessin Eugenie (34) könnten an diesem Tag andere Pläne haben – obwohl laut InStyle eine Einladung zum Londoner Mittagessen auch als Vorwand dienen könnte, diesen Teil der Familie nicht zum großen Fest in Sandringham einzuladen. Abgesehen von diesem Zweig der Royals und Prinz Harrys (40) Gespann soll fast die gesamte königliche Familie auf dem adeligen Landsitz zusammenkommen. Für Prinz William (42), Prinzessin Kate (42) und ihre Kinder könnte der Ortswechsel etwas ungünstiger sein, da Schloss Windsor als ehemaliger Veranstaltungsort für sie nur wenige Minuten von ihrem Wohnsitz am Adelaide College entfernt liegt.

Abgesehen von dem traditionellen Weihnachtsessen stehen auf der Agenda der royalen Feiertage seit langem bestehende Bräuche. Darunter sind der Austausch von Gag-Geschenken an Heiligabend und die Prozession von Sandringham House zur St. Mary Magdalene Church am ersten Weihnachtstag, bevor nach dem Gottesdienst ein weiteres festliches Essen stattfindet. "Nach dem Jahr, das sie hinter sich haben, bedeutet es dem König und der Königin sicher sehr viel, so viele Familienmitglieder wie möglich zu Weihnachten dabei zu haben", verriet die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber The Mirror und bezog sich dabei auf die gesundheitlichen Einschränkungen von Charles und Prinzessin Kate, deren Eltern ebenfalls an den Feierlichkeiten teilnehmen sollen.

Getty Images König Charles und seine Familie in Sandringham, Weihnachten 2022

Getty Images König Charles vor einem geschmückten Türrahmen im Rahmen der "Crafts at Christmas"-Veranstaltung

