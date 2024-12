Sandra Köhldorfer hatte letztes Weihnachtsfest Fehlgeburt

Sandra Köhldorfer (43), bekannt als Psychotherapeutin und Expertin aus Hochzeit auf den ersten Blick, hat eine freudige Nachricht verkündet: Sie ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Ryan Bank hat sie drei lange Jahre auf diesen Moment hingearbeitet. Doch der Weg zum Wunschkind war steinig. Neben erfolglosen Versuchen auf natürlichem Weg hat das Paar später auch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung in Anspruch genommen, berichtet Bunte. "Bis heute habe ich tausend Spritzen gebraucht. Das war eine sehr herausfordernde Zeit", berichtet Sandra offen über die Strapazen der Behandlungen.

Die Schwangerschaft gleicht einem Wunder, denn hinter dem Paar liegen nicht nur körperliche Belastungen, sondern auch harte emotionale Rückschläge. Erst ein vierter Kinderwunscharzt diagnostizierte bei Sandra das polyzystische Ovarialsyndrom, eine hormonelle Störung, die unter anderem unregelmäßige Eisprünge verursacht. Zudem musste die Psychotherapeutin zwei schmerzhafte Fehlgeburten durchstehen – die erste ausgerechnet an Heiligabend im vergangenen Jahr. "Letztes Weihnachten war die schlimmste Zeit meines Lebens", erinnert sie sich. Die Kombination aus den vielen Rückschlägen und den erfolglosen Behandlungen trieb sie in eine belastende emotionale Krise, bis sie sich schließlich professionelle Unterstützung suchte.

Privat hat das Erlebte Sandra und Ryan, der mit ihr gemeinsam diesen herausfordernden Weg gegangen ist, noch enger zusammengeschweißt. Obwohl Sandra in der Öffentlichkeit oft als starke Persönlichkeit auftritt, hat sie in Interviews mehrfach betont, wie wichtig ihr Umfeld und die Unterstützung ihres Partners in dieser Zeit waren. Nun freuen sich die beiden umso mehr auf die anstehende Geburt, die für das Paar nicht nur das Ende einer schweren Zeit, sondern auch den Beginn eines neuen Kapitels voller Hoffnung und Freude markiert.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan

Instagram / drsandratherapy Dr. Sandra Köhldorfer, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"