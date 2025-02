Keine Lust mehr auf Musik: So schlecht geht es Phil Collins

Der Genesis-Musiker Phil Collins (74) kämpft seit vielen Jahren mit seiner Gesundheit. Nach einer Rückenoperation im Jahr 2009 verlor der Star-Drummer sein Gefühl in den Händen. Seither ist seine Fähigkeit, Musik zu machen, stark eingeschränkt. Wie der 74-Jährige nun in einem ehrlichen Interview mit dem Magazin Mojo gesteht, fehle ihm daher mittlerweile auch die Lust am Musizieren. "Ich denke immer, ich sollte nach unten ins Studio gehen und sehen, was passiert. Aber es reizt mich nicht mehr", gibt er preis und fügt vielsagend hinzu: "Die Sache ist, ich war krank, ich meine, sehr krank."

Im Jahr 2021 machte der Rockstar publik, dass er aufgrund der Taubheit in seinen Händen kein Schlagzeug mehr spielen kann. Auf der Abschiedstournee von Genesis im Jahr 2022 musste er daher den Platz am Schlagzeug seinem Sohn Nic Collins überlassen. Während dieser für ihn spielte, saß Phil die meiste Zeit seiner Auftritte auf einem Stuhl – eine Umstellung, die er nur schwer akzeptieren konnte. "Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Schlagzeug zu spielen. Plötzlich nicht mehr in der Lage dazu zu sein, ist ein Schock", sagte er in der kürzlich veröffentlichten Dokumentation "Phil Collins: Drummer First". Seine Mobilität hat sich seither weiter verschlechtert, wie er im aktuellen Interview einräumt.

Durch seine starken gesundheitlichen Probleme kann Phil seine große Leidenschaft nicht mehr problemlos ausüben. Dafür hat der Musiker seit Kurzem eine ganz neue Rolle: Denn erst vor wenigen Wochen machte ihn seine Tochter Lily Collins (35) zum Opa. Die Emily in Paris-Hauptdarstellerin verkündete Anfang Februar die Geburt ihrer Tochter Tove. Das kleine Mädchen kam zwar erst vor wenigen Wochen per Leihmutterschaft zur Welt, ist aber schon jetzt ein großer Fan der Musik ihres Opas. Das zeigt ein Instagram-Video, das Lily vor wenigen Tagen veröffentlichte. In diesem macht Tove kleine Tanzbewegungen zu dem Song "I Can't Dance" von Genesis.

Getty Images Phil Collins beim Genesis-Abschlusskonzert im März 2022

Frazer Harrison / Getty Images Phil Collins mit seiner Tochter Lily