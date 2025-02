Lily Collins Tochter Tove hört schon jetzt Opa Phils Musik

Lily Collins (35) Tochter Tove ist gerade mal ein paar Wochen alt – doch schon jetzt offenbar ein Fan von der Musik ihres Opas Phil Collins (74)! Die Schauspielerin genießt aktuell ihr Mamaglück in vollen Zügen und lässt auch ihre Fans gerne mit kleinen Einblicken daran teilhaben. So teilt sie nun ein zuckersüßes Video auf Instagram, in dem sie mit ihrem Töchterchen kleine Tanzbewegungen macht – und das zu keinem geringeren Song als "I Can't Dance" von Genesis, der Band ihres berühmten Vaters Phil Collins. Stolz kommentiert Lily den süßen Clip mit den Worten: "Tove beginnt ihre musikalische Ausbildung."

Die Fans der Schauspielerin zeigen sich von der niedlichen Szene begeistert und überhäufen den Beitrag mit liebevollen Kommentaren. "Du siehst so glücklich aus", schrieb eine Followerin. Eine andere Userin witzelte: "Ich kann es kaum erwarten, bis sie alles über 'Tarzan' erfährt." Trotz der positiven Resonanz zu dem Post gab es in den vergangenen Wochen auch Kritik. Nachdem Lily öffentlich gemacht hatte, dass Tove durch eine Leihmutter geboren wurde, musste sie sich auch mit verletzenden Kritiken auseinandersetzen. Ehemann Charlie (41) ließ es sich dabei nicht nehmen, seiner Frau den Rücken zu stärken und die unfreundlichen Kommentare zu adressieren.

Lily selbst wuchs mit dem musikalischen Erbe ihres Vaters Phil auf, der einst durch Genesis und zahlreiche Solohits weltberühmt wurde. In den späten 1990er-Jahren komponierte er auch den viel gefeierten Soundtrack zum Disney-Film "Tarzan". Den beliebten Song "You'll Be in My Heart" widmete er damals seiner Tochter. Sie ist das einzige Kind aus Phils zweiter Ehe mit Jill Tavelman, die jedoch endete, als Lily fünf Jahre alt war. Auch wenn die Emily in Paris-Darstellerin im späteren Leben oft betonte, dass mit ihrem Vater nicht immer alles leicht gewesen sei, scheinen sie heute eine enge Verbindung zu pflegen – und die Liebe zu seiner Musik gibt sie nun an ihre kleine Tove weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und ihr Mann Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Phil Collins und mit seiner Tochter Lily

Anzeige Anzeige