Phil Collins teilt bewegendes Update zu seiner Gesundheit

Phil Collins (73) hat in einer neuen Dokumentation ein emotionales Update zu seinem Gesundheitszustand geteilt. Der legendäre Sänger kämpft seit Jahren mit den Folgen schwerer Verletzungen an der Halswirbelsäule, die zu massiven Nervenschäden führten. Phil, der mittlerweile auf einen Gehstock oder Rollstuhl angewiesen ist, gesteht, dass er sich kaum in der Lage sieht, Schlagzeug zu spielen. "Wenn ich eines Morgens aufwache und ein Paar Drumsticks halten kann, dann versuche ich es vielleicht", erklärt der Musiker in der Dokumentation "Phil Collins: Drummer First", die aktuell kostenlos auf dem YouTube-Kanal Drumeo verfügbar ist.

Die zweistündige Doku, die bereits 2022 gedreht wurde, gibt tiefe Einblicke in Phils Leben und seine einzigartige Karriere. Trotz seiner weltweiten Erfolge als Sänger betrachtet er sich in erster Linie als Drummer. Nach mehreren Operationen und einer Erkrankung namens "Drop-Foot", die Teile seiner Mobilität einschränkt, fiel es ihm zunehmend schwer, live aufzutreten. Seinen letzten Auftritt mit Genesis absolvierte er 2022 in der Londoner O2-Arena, wobei er den gesamten Auftritt sitzend absolvierte. Sein Sohn Nic Collins, der inzwischen bei Live-Shows der Band die Drums übernimmt, beschreibt in der Doku, wie die jahrelange Belastung auf der Bühne die Gesundheit seines Vaters beeinträchtigt hat.

Abseits der Bühne hat Phil auch privat viele Hürden gemeistert. Er sprach offen über seine frühere Alkoholabhängigkeit, die fast zu seinem Tod führte, und seinen Kampf zurück ins Leben. Nachdem er drei Jahre völlig abstinent lebte, gönne sich der Musiker heute hin und wieder ein Glas Wein und genieße die Zeit zu Hause. Trotz seiner gesundheitlichen Herausforderungen wird er von seinen Fans und Weggefährten geschätzt – sei es für seine ikonischen Stücke wie "In The Air Tonight" oder für den prägenden Einfluss, den er auf die Musikwelt genommen hat. Seine Resilienz im Umgang mit seinen Einschränkungen beeindruckt weiterhin Millionen.

Getty Images Phil Collins im März 2018

Getty Images Tony Banks, Phil Collins und Mike Rutherford von Genesis

