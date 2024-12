Gordon Ramsay und seine Familie glänzen in Weihnachtspyjamas

Gordon Ramsay (58) schickt seinen Fans einen besonders niedlichen Weihnachtsgruß: Der Starkoch teilt auf Instagram ein Familienfoto, auf dem alle abgestimmte schwarze Weihnachtspyjamas tragen, die mit Tannenbaummotiven bedruckt sind. Auf dem goldigen Schnappschuss strahlt der Brite mit seiner Frau Tana (49) und den Kindern Matilda, Holly, Oscar (5) und Baby Jesse. Außerdem sind Hollys Verlobter Adam Peaty (30) und dessen Sohn George mit von der Partie.

Die zuckersüße Aufnahme betitelt der Familienvater mit den herzlichen Worten: "Frohe Weihnachten, ganz viel Liebe von unserer Familie an eure, Gx." Gordon und Tanas 24-jähriger Sohn Jack, der bei der Marine ist, fehlt jedoch auf der Aufnahme. Bei den Fans kommt der Weihnachtsgruß aber trotzdem total gut an. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags häufen sich liebevolle Worte, wie unter anderem: "Merry Christmas, was für eine wundervolle Familie!"

Aber nicht nur die Feiertage sind ein Grund zur Freude bei den Ramsays. Erst vor wenigen Tagen gab es einen weiteren Anlass zum Feiern: den Hochzeitstag von Gordon und Tana. Dieser jährte sich 2024 bereits zum 28. Mal. Im Netz gab es daher natürlich einen Post vom Sternekoch. "Alles Gute zum 28. Hochzeitstag an diese wunderbare Frau. Ich liebe dich so sehr", hieß es zu zwei Fotos seiner Tana.

