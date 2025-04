Gordon Ramsay findet seine eigenen Restaurants zu vornehm

Gordon Ramsay (58), der bekannte Sternekoch, hat nun während eines Gesprächs im Podcast "The Savoy Originals" eine überraschende Anekdote über seine eigenen Restaurants preisgegeben: Obwohl er weltweit stolze 88 Lokale betreibt, hat er selbst dort bislang erst zweimal zu Abend gegessen. Die Restaurantbesuche fanden einmal zum Geburtstag seiner Tochter Megan und ein weiteres Mal gemeinsam mit Schauspieler Bradley Cooper (50) während der Dreharbeiten zu "Burnt" statt. Grund dafür sei laut Gordon, dass ihm die Atmosphäre seiner Gourmettempel zu "vornehm" und schlichtweg "zu einschüchternd" ist – ganz anders, als man es von einem international gefeierten Starkoch vielleicht erwarten würde.

Wer denkt, Gordon sei deshalb in seiner eigenen Küche bescheidener, irrt gewaltig. Zu Hause, wo er mit seiner Frau Tana Ramsay (49) und den sechs gemeinsamen Kindern lebt, sorgt seine Perfektion am Herd regelmäßig für amüsante Reibereien. Sogar ein einfaches Gericht wie Würstchen mit Kartoffelpüree und Bohnen für den kleinen Sohn Oscar wird bei Gordon zum kulinarischen Kunstwerk: Bohnen werden einzeln platziert, das Püree nach Vorbild des französischen Starkochs Robuchon angerührt. Seine Frau Tana bremst den übermotivierten Spitzenkoch dann aber manchmal etwas aus. "Was machst du da? Unser Sohn ist fünf Jahre alt, und du verplemperst deine Zeit mit diesen verdammten Würstchen. Hör auf damit", soll sie ihn laut Gordon ausschimpfen.

Die Liebe zum Kochen zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben der Familie Ramsay und wird regelmäßig auch bei größeren Familienfesten zelebriert – zuletzt etwa bei Hollys geplanter Hochzeit, bei der Gordon nach eigenen Angaben hinter dem Herd stehen wird. Auch privat teilen Gordon und Tana seit fast drei Jahrzehnten nicht nur den Alltag, sondern auch viele kleine familiäre Rituale rund um Essen, Genuss und Zusammenhalt. Die Kinder sind dabei fester Bestandteil der Familienküche, ob beim gemeinsamen Dinner oder bei besonderen Events. Mit seiner Leidenschaft für raffinierte Gerichte schafft Gordon es dabei immer wieder, aus Alltagsmomenten kleine Highlights zu machen.

Instagram / gordongram Gordon Ramsay und seine Ehefrau Tana auf Instagram

Instagram / hollyramsayy Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana und Tochter Holly

