Gordon Ramsay feiert romantischen Jahrestag mit Ehefrau Tana

Gordon Ramsay (58) hat auf Instagram ein besonderes Jubiläum gefeiert: den 28. Hochzeitstag mit seiner Frau Tana Ramsay (49). Der Sternekoch widmete seiner Frau einen liebevollen Beitrag, mit dem er eine Tradition von süßen Hochzeitstag-Posts der letzten Jahre weiterführt, in dem er schrieb: "Alles Gute zum 28. Hochzeitstag für diese wunderbare Frau. Ich liebe dich so sehr." Dazu teilte er mehrere Fotos, unter anderem ein Bild von Tana, wie sie ihre zwei jüngsten Söhne Oscar (5) und Jesse auf dem Schoß hält. Außerdem zeigte er ein gemeinsames Throwback-Foto von sich und Tana bei einem IRONMAN-Wettbewerb 2015. Gefeiert wurde der besondere Tag stilvoll mit einem Dinner in seinem Restaurant Savoy Grill in London.

Während des Dinnerabends postete Gordon weitere Einblicke in den festlichen Anlass in seiner Instagram-Story. Er und Tana genossen ein aufwendiges Menü mit Fisch und Schokoladendessert, garniert mit den Worten "Happy Anniversary" auf dem Teller. Begleitet wurde das Essen von einem romantischen Moment, bei dem das Paar in festlicher Garderobe in einer Hotelfluraufnahme des Savoy Hotels posierte – Gordon in einem eleganten Navy-Anzug und Tana in einem lilafarbenen Kleid. Der Koch lobte das Savoy und sein Team: "Unglaubliches Jubiläumsdinner in einem der schönsten Hotels der Welt."

Gordon und Tana sind seit 1996 ein Paar und teilen das Familienleben mit ihren sechs Kindern – darunter Tochter Megan, die Zwillinge Holly und Jack, Tochter Matilda und die beiden Jüngsten, Oscar und Jesse. Die Ehe der beiden, die durch ein buntes Leben mit Kindern und Karrieren geprägt ist, halten sie mithilfe monatlicher Date Nights am Laufen, wie Gordon verriet. Tana, die selbst erfolgreiche Kochbuchautorin und Fitness-Enthusiastin ist, begleitet Gordon bei vielen Projekten. Ihre enge Bindung zeigt sich im liebevollen Umgang miteinander – sei es bei großen Meilensteinen wie ihrem Hochzeitstag oder im Alltag als Eltern.

Instagram / gordongram Gordon Ramsay teilt zum Jahrestag ein Bild von Tana und seinen jüngsten Kindern

Instagram / gordongram Gordon Ramsay teilt sein leckeres Hochzeitstag-Menü in seinen Insta-Stories

