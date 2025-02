Gordon Ramsay verrät: Tochter Holly heiratet an Weihnachten

Holly Ramsay, die Tochter von Star-Koch Gordon Ramsay (58), wird noch in diesem Jahr ihrem Verlobten, dem Olympiaschwimmer Adam Peaty (31), das Jawort geben. Wie Gordon jetzt in der TV-Sendung "The Jonathan Ross Show" verriet, ist eine romantische Weihnachts-Hochzeit geplant. Der berühmte Vater gab zudem Einblicke in die Vorbereitungen und erzählte, dass Adam ihn letzten September gemeinsam mit seiner Frau Tana (49) offiziell um den Segen für die Ehe gebeten habe. "Es war ein unglaublicher Moment", schwärmte der Chefkoch und wiederholte, was der Sportler ihm gesagt hat: "Er meinte: 'Holly ist die perfekte Frau. Ich bitte euch um euren Segen.'"

Das Paar ist seit drei Jahren liiert, und ihre Verlobung fand während eines gemeinsamen Urlaubs auf Mallorca statt, wo Adam Holly mit einem gelben Diamantring überraschte. Holly teilte damals ihre Freude in emotionalen Instagram-Beiträgen: "Ich heirate meinen besten Freund. Ich kann nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle." Auch Adam, der auf eine schwierige Phase in seinem Leben zurückblickt, zeigte sich überwältigt und schrieb: "Ich bin der glücklichste Mann der Welt, so eine liebevolle und fürsorgliche Frau an meiner Seite zu haben." Die Verbindung der beiden ist auch durch gemeinsame religiöse Überzeugungen sowie ihre Nähe zu Adams Sohn George geprägt, der aus einer früheren Beziehung stammt.

Holly ist eines von fünf Kindern des erfolgreichen TV-Kochs und seiner Frau Tana. Die Familie pflegt ein enges Verhältnis. Gordon betonte in der Show, dass Adam als zukünftiger Schwiegersohn perfekt ins Bild passe: "Er ist bodenständig, diszipliniert und so ein guter Kerl – besser könnten wir es uns nicht wünschen." Für Humor ist dabei natürlich ebenfalls gesorgt. Gordon scherzte darüber, dass seine Hochzeitsrede kurz und bündig sein werde: "Bau bloß keinen Sche*ß!" Neben der Vorfreude auf die Feierlichkeiten freue er sich auch darauf, Adam weiterhin im familiären Schwimm-Wettkampf herauszufordern, wie er lachend erzählte.

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hollyramsayy Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana und Tochter Holly

Anzeige Anzeige