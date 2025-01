Das ist das Geheimrezept für Gordon Ramsays Diät

Starkoch Gordon Ramsay (58) hat nun enthüllt, wie er seine beeindruckende Fitness und Disziplin im Alltag aufrechterhält – mit fast 60 läuft er regelmäßig Marathons und nimmt an Triathlons teil. Er verriet in einem Interview mit Men's Health, dass seine tägliche Ernährung ziemlich einfach gehalten ist: Proteinshake am Morgen, Rührei zu Mittag und etwas pochiertes Fleisch oder Fisch am Abend. "Gutes Essen muss nicht langweilig sein", erklärte er und betonte, dass Geschmack auch bei gesunder Ernährung nicht auf der Strecke bleiben müsse. Mit Chili oder anderen tollen Gewürzen könne er jedes Gericht schmackhaft machen. Doch trotz all der Disziplin kann auch Gordon dem verlockenden Essen in seinen Restaurants manchmal nur schwer widerstehen.

Wenn er in einem seiner Restaurants speist, gönnt er sich nur zwei Bissen und bleibt dabei diszipliniert: "Es tut mir weh, aber ich weiß, wenn ich einen dritten, vierten, fünften Bissen nehme, ist es vorbei", gestand er. Sein gesundheitsbewusster Lebensstil ist nicht nur auf die Ernährung beschränkt: Gordon legt großen Wert auf regelmäßigen Sport. Nachdem er sich mit 40 Jahren überarbeitet und übergewichtig gefühlt hatte, beschloss er, seinen Alltag radikal zu ändern. Inzwischen trainiert er vier- bis fünfmal wöchentlich, kombiniert Ausdauersportarten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren mit Gewichtstraining und setzt in ruhigeren Zeiten noch intensiver auf Fitness, um für stressreiche Phasen vorzusorgen. Seinen inneren Antrieb findet er vor allem in seiner Familie: Morgens um 5:30 Uhr wecken ihn seine Söhne zu gemeinsamen Workouts.

Seine Motivation zieht der Vater von sechs Kindern auch aus schwierigen Erfahrungen. Gordon erinnert sich regelmäßig an das tragische Schicksal seines Vaters, der 1997 aufgrund gesundheitlicher Probleme starb, sowie an seinen Bruder Ronnie, der mit Drogenproblemen kämpft. "Mein Leben hätte genauso gut das von Ronnie sein können", sagte er nachdenklich. Dieser Hintergrund und der Wunsch, für seine Kinder der beste Vater zu sein, treiben ihn an, seinen Körper und Geist fit zu halten.

Instagram / gordongram Gordon Ramsay, Fernsehkoch

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024

