So glamourös feierten Holly Ramsay und Adam ihre Verlobung

Um ihre Verlobung zu feiern, scheuten Holly Ramsay und Adam Peaty (30) weder Kosten noch Mühen. Das Paar, das im September 2024 seine Heiratsabsichten verkündet hatte, zelebrierte dies mit einer rauschenden Party kurz vor Weihnachten. Wie sie ihren Followern auf ihrem Instagram-Profil zeigte, legte die Tochter des berühmten Kochs Gordon Ramsay (58) für ihre Feier sogar gleich zwei verschiedene Outfits bereit: Zuerst posierte sie in einer bodenlangen Robe in Weiß-Beige, dann wechselte sie in ein weiß glitzerndes Minikleid mit einem Schlitz am Bein. Zusammen mit der aufwendigen Dekoration aus elfenbeinfarbenen Vorhängen sowie weißen Luftballons und Blumen gab das Fest ein stimmiges Bild ab. Holly schien überglücklich mit der ausgelassenen Feier zu sein und betitelte die Bilder mit den Worten: "Verlobungsparty unserer Träume."

Gemeinsam mit der 24-Jährigen feierte natürlich auch ihre Familie – ganz vorne dabei der Sternekoch und seine Frau Tana Ramsay (49). Auch Hollys Geschwister, darunter Matilda Ramsay, teilten den besonderen Moment mit ihr. Einen prominenten Platz in dem Social-Media-Beitrag der Podcasterin bekam aber George, der 4-jährige Sohn des professionellen Schwimmers, der aus seiner früheren Beziehung mit Eirianedd Munro hervorgegangen ist. Passend zum Anlass trug der kleine Mann einen schwarzen Anzug mit Fliege und schien laut einem Bild, das zeigt, wie Holly ihn umarmt und er ihr einen Kuss auf die Wange gibt, ebenfalls viel Spaß an den Feierlichkeiten zu haben. Der Fokus des besonderen Anlasses lag aber trotzdem auf dem zukünftigen Ehepaar, das strahlend lächelnd für Fotos posierte und sich auf einem Schnappschuss auf der Tanzfläche innig zur Musik bewegte.

Holly und Adam verkündeten im Juli 2023 ihre Beziehung mit einem Post auf ihren Social-Media-Kanälen und verlobten sich rund ein Jahr später. Diese Neuigkeiten teilte das Model damals mit den Worten "Ich heirate meinen besten Freund. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie ich mich gerade fühle […]" und präsentierte stolz ihren goldenen Verlobungsring. In ihrem Beitrag schwärmte sie von ihrem zukünftigen Gatten: "Danke, dass du dem kleinen Mädchen in mir das Gefühl gegeben hast, geliebt zu werden, gesehen zu werden und glücklicher zu sein als je zuvor. Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden."

Getty Images Gordon Ramsay und seine Frau Tana im September 2019

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

