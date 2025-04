Nach Unfall: TV-Koch Gordon Ramsay trainiert für Ironman

Gordon Ramsay (58) stellt sich gerade einer ganz besonderen Herausforderung abseits der Küche: Der beliebte TV-Koch bereitet sich aktuell – nur zehn Monate nach einem schweren Fahrradunfall – intensiv auf einen Ironman-Triathlon vor. In einem neuen Video auf Instagram, das am 24. April veröffentlicht wurde, ist der "MasterChef"-Star beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zu sehen. Unterstützt wird er von seinem Coach Chris Dominey, der die Aufnahmen mit den Worten "Keine Abkürzungen. Keine Ausreden. Nur Schweiß, Meer, Küsten und harter Einsatz." untertitelt hat. Fans zeigen sich in den Kommentaren begeistert von Gordons eisernem Trainingseinsatz und feuern ihn mit Sprüchen wie "Mach weiter so" an.

Noch im Juni 2024 hatte der Star-Koch ganz andere Sorgen: Bei einem Radunfall in Connecticut zog er sich starke Prellungen an den Rippen zu und zeigte in einem ehrlichen Instagram-Post die riesigen blauen Flecken. "Ich bin ehrlich gesagt glücklich, noch hier zu sein", schrieb Gordon damals an seine Follower und betonte die Wichtigkeit eines Helms. Trotz der Schmerzen machte er aber schnell wieder Fortschritte und saß schon einen Monat nach dem Unfall erneut gemeinsam mit seinem Sohn Oscar auf dem Fahrrad. Zum Jahreswechsel verkündete er dann auf Instagram, dass seine Verletzungen nun komplett ausgeheilt seien.

Privat ist Gordon nicht nur als TV-Koch mit messerscharfer Zunge bekannt, sondern auch als ehrgeiziger Sportler mit einer Schwäche für Ausdauersportarten. Bereits 2018 verriet er gegenüber Daily Mail, dass Fitness für ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental wichtig sei: "Je mehr ich trainiere, desto mehr fühle ich mich normal und unverändert. Es ist eine kleine Erinnerung daran, wer ich wirklich bin", erklärte er damals. Wenn er nicht gerade an neuen Rezepten tüftelt, absolviert der Ausnahmekoch gern lange Radtouren oder verbringt Zeit mit seiner Familie. Mit seinem jüngsten Sohn Oscar teilt er inzwischen nicht nur die Leidenschaft fürs Kochen, sondern auch das Training auf zwei Rädern.

Gordon Ramsays Prellung

Gordon Ramsay mit seinen Söhnen Oscar und Jesse James

