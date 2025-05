Gordon Ramsay verrät: Ehefrau Tana möchte ein siebtes Kind

Gordon Ramsay (58) hat in der US-Show "Live with Kelly and Mark" für eine Überraschung gesorgt: Seine Frau Tana Ramsay (49) wünscht sich offenbar noch ein weiteres Baby! Der berühmte TV-Koch, der gemeinsam mit Tana bereits sechs Kinder großzieht, verriet dem Moderatoren-Duo, dass es Tanas Idee sei, die Familie um ein weiteres Mitglied zu erweitern – obwohl das Haus bereits jetzt mehr als voll ist. Laut Gordon sind aktuell wieder alle vier älteren Kinder ins Elternhaus zurückgezogen. Damit leben derzeit acht Personen unter einem Dach – "Es ist verrückt", so der Star-Koch.

Die Familie Ramsay ist für ihre lebhafte und herzliche Art bekannt. Nach der Geburt von Tochter Megan im Jahr 1998 erweiterte sich die Familie um die Zwillinge Holly und Jack, gefolgt von Matilda und Oscar (6). 2023 kam dann überraschend Sohn Jesse dazu. Noch im Januar 2024 schwärmte Gordon in Interviews davon, dass sechs Kinder für ihn und Tana "der Traum" seien. Die Rückkehr der älteren Kids habe den Alltag zwar chaotischer, aber auch schöner und emotionaler gemacht. Erst kürzlich hatte Tana öffentlich betont, wie wichtig ihr das Familienleben ist und dass Gordon – entgegen seines TV-Images – zu Hause ein sehr einfühlsamer und sensibler Partner und Familienvater sei.

Die lange Familiengeschichte der Ramsays ist geprägt von Höhen und Tiefen: 2016 musste Tana eine Fehlgeburt verarbeiten, wie sie im Podcast "Happy Mum Happy Baby" erzählte. Dieser schwere Verlust habe ihrer Ehe neue Kraft gegeben und den Wunsch nach weiteren Kindern gestärkt. Gordon, der bei der Geburt der älteren vier Kinder nicht im Kreißsaal dabei sein wollte, änderte nach diesem Erlebnis seine Meinung und unterstützte Tana bei den letzten Geburten ganz persönlich. Ein weiteres Baby wäre für die beiden – nach ihren eigenen Worten – Ausdruck tiefen Zusammenhalts – und sicherlich eine weitere aufregende Herausforderung im ohnehin schon turbulenten Ramsay-Haushalt.

Instagram / gordongram Gordon Ramsay mit seiner Familie, Dezember 2024

Getty Images Gordon und Tana Ramsay

