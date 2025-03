Gordon Ramsay kocht für Tochter Hollys Traumhochzeit

Holly Ramsay hat verraten, dass ihr Vater, der prominente Koch Gordon Ramsay (58), eine besondere Rolle am Tag ihrer Hochzeit übernehmen wird ‒ er wird für das Essen der Gäste verantwortlich sein. Im Gespräch mit Closer zeigte sich die Influencerin begeistert, dass Gordon von Anfang an mit voller Hingabe dabei ist: "Wir haben immer darüber gesprochen, dass er das Essen macht." Die Hochzeit mit dem Schwimmer Adam Peaty (31), mit dem sie seit drei Jahren liiert ist, soll im Winter stattfinden, und mit dem Menü steht eines der wichtigsten Details bereits fest.

Hinsichtlich der kulinarischen Highlights erklärte Holly, dass sie kein zu ausgefallenes Essen wolle, sondern auf ihre liebsten Gerichte wie pikante Pasta und klassische Steaks setzt. Zudem hat die Braut in spe schon ihr Kleid gefunden. "Ich habe etwas gewählt, das feminin, modern und zeitlos zugleich ist", schwärmte sie im Interview. Daneben deutete die 25-Jährige an, dass sie mehrere Outfitwechsel während der Feier plant, aber dabei flexibel bleibt. Inspiriert von der traditionellen Hochzeit ihrer Eltern Gordon und Tana Ramsay (49) im Jahr 1996 soll auch ihre eigene Feier elegant, aber mit einem modernen Twist, gestaltet werden.

Holly und Adam hatten ihre Verlobung im letzten Jahr mit emotionalen Instagram-Posts angekündigt. Besonders rührend waren die Worte des Olympiasiegers an seine zukünftige Ehefrau. Er bedankte sich für ihre Unterstützung in schwierigen Zeiten, insbesondere während seines Kampfes gegen Alkoholismus und mentale Probleme. Auch bei Adam und seinem Sohn George hat Holly von Beginn an einen festen Platz im Leben eingenommen, was er voller Dankbarkeit hervorhob. Neben der gemeinsamen Liebe und dem engen Zusammenhalt wird die Hochzeit durch die Beteiligung von Papa Gordon zu einem besonderen Familienereignis, das Tradition und moderne Elemente perfekt vereint.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

